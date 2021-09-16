《鍾之日記》恒大火燒連環船，內房物管搭沉船

《鍾之日記》９月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地監管風暴沒完沒了，加上恆大（０３３３３）危機仍未解決，拖累一眾內房及物管板股

。隔晚美股反彈，不過中港股市跟不上美股步伐，今早齊齊高開低走，恆指再收挫，連跌四日。

恆指今早高開８點，甫開曾升１２點，見２５０４５點半日高，沽壓隨即湧現，上午曾大插逾５

００點，午後更跌穿早盤低位，插５２７點，見２４５０５點，續創去年１１月２日以來新低。

臨近尾市跌幅收窄，收報２４６６７，下跌３６５點或下跌１﹒４６％；大市跌勢全面，下跌股

份比例超過８０％。在缺乏北水下，主板成交略減至１５０８﹒２３億元。

８月多項經濟數據遜預期，尤其是社會零售數據大跌眼鏡，繼續在Ａ股市場翻起餘波，Ａ股

今日三連跌，滬綜指早市表現已走低，午後隨著半導體、汽車、房地產及券商等板塊跌幅放大，

滬綜指全日跌幅擴大至１﹒３％，報３６０７﹒０９點，險守三千六；深成指急挫１﹒９％，創

業板指瀉２﹒２４％。兩市成交繼續放量，成交額１４７８５億元人民幣，按日增９﹒２％，連

續第４２個交易日突破１萬億元人民幣。



＊恆大安撫投資者不果，觸發內房物管「人踩人」＊



恆大財政危機愈陷愈深，標普把恆大（０３３３３）評級由ＣＣＣ調低至ＣＣ，評級展望仍

為負面，認為恆大未償付風險極高，最終可能導致債務重組，這意味違約情況幾乎是確定無疑的

。為穩定民心，恆大高層決定身先士卒「抄底」。據英國《金融時報》報道，恆大主席許家印的

妻子丁玉梅在７月８日買入２０００萬元人民幣的恆大理財產品。報道引述一名投資者指出，許

家印希望藉其太太，令投資者相信他與其他投資者同坐一船。

不過投資者對這顆定心丸似乎不收貨，恆大系仍受壓，恆大低見２﹒５２元創逾四年半低，

跌６﹒４％；恆大汽車（００７０８）挫１１﹒３％；恆大物業（０６６６６）收跌３﹒５％；

恆騰（００１３６）跌逾３％。

另外，評級機構中誠信國際調低恆大旗下恆大地產評級，恆大地產發公告稱，為保證公平訊

息披露，保護投資者利益，目前所有存續的公司債券今日停牌，明日（１７日）復牌，但會調整

上述債券交易方式。

恆大盛傳破產在即，市場憂慮將引發內房骨牌效應，內房及物管股今日齊捱沽，血流成河，

碧桂園（０２００７）插７﹒２％；融創中國（０１９１８）插１１﹒３％；富力

（０２７７７）瀉１１﹒９％。碧桂園服務（０６０９８）挫１０﹒７％，為跌幅最大藍籌；雅

生活（０３３１９）插９％；旭輝永升（０１９９５）挫６﹒５％；金科服務（０９６６６）插

１０﹒１％。



＊允許未成年人中秋玩遊戲，騰訊微跌不足１％＊



內地監管遊戲的限制變得更嚴格及具體，最新有報道稱，若遊戲主題涉及殭屍、同性戀等元

素，均會受到監管打擊，原因分別是「太可怕」及「不受歡迎」。除了監管部門審核之外，民眾

亦可自行進行「篤灰」，在國家新上線「遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台」舉報不合規情況的

遊戲。

面對內外重重壓力，騰訊（００７００）率先發布了中秋節假期未成年人遊戲限玩細則。具

體限制為，未成年人可於１７日（周五）、１９日－９月２１日（中秋節假期）的每天晚上８時

至９時之間登錄遊戲，不過１８日周六因被調假為工作日，禁玩，即是本周（１２ １８日）青

可玩遊戲比正常少一小時，而下周因有中秋節假期，則一周累計可玩遊戲５小時。

騰訊今早一度大跌近２％，惟低位有承托，最終僅跌０﹒５％報４５１元，連跌４日累計跌

幅達近８％。其他科網龍頭表現大同小異，美團（０３６９０）跌０﹒６％，京東集團

（０９６１８）跌０﹒４％，小米（０１８１０）挫２﹒４％，惟快手（０１０２４）升

１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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