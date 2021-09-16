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16/09/2021 08:43

【國務會議】李克強：審議通過「十四五」全民醫療保障規劃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李克強１５日主持召開國務院
常務會議，審議通過「十四五」全民醫療保障規劃，部署健全醫保制度體系。
　　一是健全多層次醫保制度體系，分類優化醫保幫扶政策。落實全民參保計劃，推進職工和城
鄉居民在常住地、就業地參保，放開靈活就業人員參保戶籍限制。支持商業健康保險發展，豐富
面向老年人等的保險產品。穩步建立長期護理保險制度。完善生育保險政策。
　　二是建立基本醫療體系、基本醫保制度相互適應的機制。完善醫保支付政策，推動分級診療
、醫聯體等發展，將符合條件的基層醫療機構納入醫保定點範圍，促進提高基層醫療機構服務水
平，減少「小病大治」、過度醫療，提高醫保資金使用效能。

＊擴大高值醫用耗材集中帶量採購範圍＊

　　三是推進醫保與醫藥協同改革。繼續實施國家組織藥品集中帶量採購，擴大高值醫用耗材集
中帶量採購範圍，遏制藥品、醫用耗材價格虛高。及時將臨床價值高、患者獲益明顯的藥品納入
醫保支付範圍，明年實現全國基本醫保用藥範圍基本統一。
　　四是提升醫保經辦服務水平。建立覆蓋省市縣鄉村的醫保服務網絡。推進基本醫保參保登記
和接續轉移等跨省通辦，在全國實現異地就醫住院、門診費用線上結算。
　　五是加強醫保基金監管。嚴格落實責任，完善部門聯動機制，綜合運用系統監控、現場檢查
等方式實現監管全覆蓋。引入商業保險機構等第三方力量提升監管專業性。更有效發揮社會監督
作用。及時公開通報醫保基金使用情況及查出問題，嚴厲打擊欺詐騙保行為。

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