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即市新聞

16/09/2021 08:43

【重拳監管】網信辦進一步壓實網站平台信息內容主體責任

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家網信辦發布文件，要求進一步壓實網
站平台信息內容主體責任，明確工作規範，健全管理制度，完善運行規則，切實防範化解各種風
險隱患，積極營造清朗網絡空間。網信辦提出，加大違法違規帳號處置力度，建立黑名單帳號數
據庫，嚴防違法違規帳號轉世，嚴格未成年人網絡保護，平台要加大投入，開發升級未成年人防
沉迷、青少年模式等管理系統。
　　《關於進一步壓實網站平台信息內容主體責任的意見》首次系統提出網站平台履行信息內容
管理主體責任的工作要求，主要包含１０個方面具體內容。首先從４個維度明確把握主體責任的
內涵，然後從完善平台社區規則、加強帳號規範管理、健全內容審核機制、提升信息內容質量、
規範信息內容傳播、加強重點功能管理、堅持依法合規經營、嚴格未成年人網絡保護、加強人員
隊伍建設等９個方面，對網站平台履行主體責任提出具體要求。
　　國家網信辦負責人指出，出台《意見》的主要目的，是為了聚焦各類網絡亂象，著力破解網
站平台履行信息內容管理主體責任存在的認識偏差、管理失範、能力不足、效果不彰等突出問題
，指導督促網站平台補短板、強弱項、提水平，確保網站平台始終堅持正確的政治方向、輿論導
向和價值取向。

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