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即市新聞

16/09/2021 09:13

【債券通】中信証券：「南向通」額度設置體現對跨境流動風險考慮

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行與香港金融管理局昨日（１５日）聯合宣布，將於下周五
（２４日）上線債券「南向通」，年度總額度為５０００億元等值人民幣，每日額度為２００億
元等值人民幣。
　　對此，中信證券首席固收分析師明明表示，「南向通」的額度設置在一定程度上體現出了監
管層對跨境資金流動風險的考慮，通過設置年度總額度和每日額度，避免南向通開通以後出現大
規模資金跨境流出，從而維護資金流動和人民幣匯率的穩定性，而且額度並非一成不變，人行將
根據資金流動情況進行靈活調整。
　　明明指出，南向通主要面臨的挑戰是跨境資金管理及香港債市吸引力問題。而機遇方面，對
於兩地的債券市場而言，資本市場開放的初衷便並非單向開放，南向通意味著內地和香港市場真
正實現雙向互聯，有利於增強兩地債券市場監管的一致性，鞏固香港作為全球金融中心的地位。
　　從人民幣國際化的角度來看，南向通的推進有利於豐富人民幣計價的金融產品，提升人民幣
計價的金融產品在國際上的普及程度，推進跨境人民幣職能完善，增加人民幣跨境使用場景，助
力人民幣國際化的發展進程。（ｌｃ）

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