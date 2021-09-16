【債券通】招銀理財：中資美元債將迎來大利好

《經濟通通訊社１６日專訊》人行與香港金融管理局昨日（１５日）聯合宣布，將於下周五

（２４日）上線債券「南向通」，年度總額度為５０００億元等值人民幣，每日額度為２００億

元等值人民幣。

招銀理財高級分析師陳鄭預計，南向通短期以中資美元債為主。過去投資海外債券是因為客

戶的外幣資產有投資需求，真正的用人民幣去投海外債券的需求應該還不大。後面中資美元債應

該能迎來大利好。（ｌｃ）

