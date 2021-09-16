【加碼調控】合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地塊流拍

《經濟通通訊社１６日專訊》土地市場寒流來襲，據內地媒體報道，截至１５日合肥、成都

、杭州第二批集中供地多幅地塊流拍。其中，合肥１７幅地塊中有５幅因故終止；成都７５幅地

塊有１７幅因故終止；沈陽４６幅土地中，只有１０幅土地有房企報名。

有分析指出，在住宅市場和房企融資端的調控下，房地產企業戰略改變，同時預測利潤率偏

低，使得房地產企業放緩買地步伐。（ｄｗ）

