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即市新聞

16/09/2021 09:35

【債券通】彭博夥中國外匯中心推南向通交易方案，提供債券估值

　　《經濟通通訊社１６日專訊》彭博與中國外匯交易中心聯合宣布，雙方基於系統的連接，將
於９月２４日為香港與內地債券市場互聯互通南向合作提供全新的無縫化解決方案。境外做市機
構使用該解決方案，為境內投資者提供做市服務。同時，彭博還為「南向通」提供合格債券的基
礎信息和估值信息，其相關數據將展示在交易中心平台上。
　　通過「南向通」機制，合格的境內機構投資者可在交易中心債券交易平台上選擇向使用彭博
系統的境外做市機構發出報價請求。做市機構收到請求後將在彭博交易委托管理系統
（ＴＯＭＳ）中回復報價，該系統通過全新的彭博南向通解決方案與交易中心的債券交易平台連
接。境外做市機構無需更改當前做市業務流程，即可享受彭博ＴＯＭＳ自動化定價和交易工作流
程，提高效率。
　　彭博也是「南向通」的主要債券基礎數據來源之一，幫助提升市場透明度。彭博將提供所有
可交易債券的基礎信息以及彭博估值（ＢＶＡＬ）數據，並展示在交易中心的債券交易平台上。
這是中國境內投資者首次可在第三方系統上查看ＢＶＡＬ數據。此外，境內投資者還可以在彭博
終端上獲得全面的定價和分析工具。（ｗｌ）

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