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即市新聞

16/09/2021 12:42

【ＦＯＣＵＳ】境內美元堆積如山，債券「南向通」一石三鳥

　　【ＦＯＣＵＳ】】繼２０１７年７月「北向通車」逾四年後，內地與香港債市互聯互通終將
於下周五（２４日）升級為「雙車道」；南向通年度總額度５０００億元等值人民幣，投資標的
為香港市場買賣的所有境外發行債券。
　　時值內地外幣存款餘額徘徊近萬億美元高位，人民幣外匯掉期點近日同大幅飆升，顯示境內
外匯流動性充裕亟需拓展更多投資渠道，而債券南向通正正有利境內投資者配置美元資產。

＊部分收益率跑贏境內，稀缺品種吸引＊

　　相比叱吒風雲、新股集資動輒全球居首的港股，香港債市似略顯冷門，但其實卻是亞洲區　
（日本除外）的第三大債券市場，排名僅次內地和韓國。以未償還總額計，港元債券、非本幣債
券分別達２﹒２７萬億（截至今年６月）、１４７８﹒７億美元（截至去年９月）。
　　眾所周知，中國境內利率高過離岸香港，十年期國債收益率更大幅拋甩美國國債乃
至一眾歐洲的負利率，那麼南向投資標的有何吸引？
　　機構就預計，中資美元債料成寵兒之一，因部分收益率跑贏境內人民幣債券；同時，國際巨
企及跨國金融機構發行的債券，亦因在境內較為稀缺，預計也能獲青睞有加。據人民銀行公布，
初期合資格南下的債券投資者包括六大國有銀行以及匯豐、渣打、花旗內地分行等４１間機構。

＊助平衡資本賬戶，長遠利人幣國際化＊

　　除了收益、品種的吸引，更大的誘因還包括內地充裕乃至過剩的美元流動性亟需新的投資渠
道。數據顯示，境內金融機構外幣存款餘額５月一度突破萬億美元大關，７月略回落至
９９６０億美元，按年仍增逾四分一。
　　就在人行昨日宣布南向通開通日期前，在岸人民幣一年期外匯掉期點一度上攻至逾
１８００點，創２０１７年１１月以來新高，儘管今早回落至１７７０點附近，但仍反映人幣資
金面偏緊而成本飆升；但另一角度看，也意味境內美元南下投資美元固收產品愈見吸引。
　　無獨有偶，有「新債王」之稱的岡拉克繼指摘聯儲操縱股市後，最新再轟其操縱十年期美債
收益率，指銅金比率表明其應在３％水平而非目前的１﹒３％。
　　在此背景下，債券通「南向通」可謂一石三鳥，首先是拓展國內投資者境外配置資產空間，
提高境內大量閒置美元資金的回報；其次是強化香港金融中心地位；第三是長遠而言，助力中國
平衡資本賬戶，雙向調節匯率波動，推動人民幣更趨市場化國際化。

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