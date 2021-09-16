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16/09/2021 10:18

【大國博弈】英國內閣大洗牌：卓慧思接替任英外相料對華強硬

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英國首相約翰遜１５日宣布改組內閣，將多名遭外界批評不稱
職的官員調職，當中包括外相藍韜文，被指處理阿富汗問題不力，因此被調任司法大臣，同時兼
任副首相及御前大臣。他原有的空缺則由國際貿易大臣卓慧思（Ｌｉｚ　Ｔｒｕｓｓ）接替，是
繼２００６年的貝嘉晴之後，英國史上第二位女外相。
　　卓慧思對華態度強硬，她曾呼籲世界各國「對中國採取強硬態度」，直言中國現時作為經濟
超級大國的地位，但仍自稱是發展中國家，做法相當荒謬，世界貿易組織（ＷＴＯ）應拒絕承認
中國是發展中國家。
　　卓慧思也批評西方國家過去一直無視中國具爭議的行為，包括其「強制技術轉讓、侵犯知識
產權或不公平的工業補貼」等違規行為，結果削弱外界對全球貿易體系的信任。她表示，雖然會
繼續與中國進行貿易，但不應變得依賴，英國須增加更多貿易夥伴，並主張世貿改革，令其「規
則更加嚴格」，以恢復外界對自由貿易的信心。
　　換閣消息公布前一日，卓慧思發表演，表示英國貿易政策應「轉守為攻」，呼籲社會拒絕保
護主義和國家主義，擁抱自由貿易，保護行業免受不公平做法侵害，並捍衛言論自由和民主等核
心信念。（ｃａ）

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