【阿富汗局勢】習近平明日出席上合組織阿富汗問題聯合峰會

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，應塔吉克總統拉赫蒙邀請，國
家主席習近平將於明日在北京以視像方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第２１次會議、
上海合作組織和集體安全條約組織成員國領導人阿富汗問題聯合峰會。（ｃａ）
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