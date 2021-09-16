【新冠疫苗】劉宇隆：建議青年只打一針復必泰是平衡好處與風險

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生防護中心轄下兩個科學委員建議，１２－１７歲青少年只

接種一劑復必泰新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目表示，決定平

衡了疫苗好處及風險，指本港為青少年接種復必泰疫苗３個月，發現１２－１７歲群組接種後，

出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年，就有１宗個案，但症狀較輕微，一般住院

５至６日就可痊癒，兒童醫院已成立特別門診跟進個案。



＊若青年需到外國升學可接種第二劑＊



劉宇隆指，有８成出現心肌炎的個案，都在接種第二劑疫苗後發生，只打一針可大幅減低風

險，但接種安排應留有彈性，如果青年需要到外國升學，就可接種第二劑；而政府在考慮恢復面

授課堂安排時，亦可視只接種一劑疫苗的學生為完成接種。

劉宇隆又指，青年接種ｍＲＮＡ疫苗後出現心肌炎的原因，有很多不同解說，其中一個較合

理的說法，是現行劑量對青少年來說偏高，但解釋不到個案中男生佔８成、女生佔２成的現象。

他續指，科學委員會曾討論延長接種兩劑疫苗之間的時間，或者將一劑的劑量分兩次打，但涉及

更改藥廠指示的問題，要交由政府及其他委員會審視。



＊青少年可取消第二針預約＊



衞生署說昨天表示，如果１２至１７歲青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，他們可於網上

取消預約。如果他們有特別需要而選擇繼續接種第二劑疫苗，並按預約到達社區疫苗接種中心，

在場醫護人員將會向他們及其監護人講解有關的建議和相關風險，以便他們作出合適決定。

（ｃｗ）

