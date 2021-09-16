【國安立法】記協否認政治不中立，稱從無違反國安法不能輕言解散

《經濟通通訊社１６日專訊》保安局局長鄧炳強日前質疑記者協會政治是否中立。記協主席

陳朗昇對此回應指，對於一些可能涉及刑事或記者被不公對待的事件，或需要較長時間掌握相關

事實，並非政治不中立。他又指，若有傳媒認為受到不公平對待，可直接向記協提出，不明白與

保安局有何關係。

陳朗昇強調，記協從來沒有違反法例及《香港國安法》，根據會章及職工會登記局相關條例

行事，並不擔心當局利用《香港國安法》令記協解散，相信香港是法治地方。他又指，尊重公民

社會其他機構的解散決定，記協不會低估面對的壓力及困難，認為新聞自由在香港是重要的，不

能輕言解散，一定會堅持到最後一刻。

陳朗昇指，在目前社會環境，記協工作被公眾監察，每個行為要「比白更白」，會繼續捍衛

新聞自由及記者權利的工作。記協歡迎溝通，亦曾就國安法以及查冊問題約見官員，一直沒有回

覆，亦無中間人接觸記協。他重申，記協從來都是開誠布公，無事情隱瞞。

對於鄧炳強稱其言論並非施壓，只是提出自己的想法，陳朗昇指，保安局局長是有公權力的

人，負責政府事務，市民聲音應由民意機構等代表，希望鄧炳強了解自己的權力。

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