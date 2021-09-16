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16/09/2021 14:17

【新冠肺炎】本港今日零確診

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至９月１６日零時零分，本港沒
有新增新冠肺炎確診個案，是自９月２日以來再次零確診。至今本港個案累計仍為１２１５０宗
（包括１２１４９宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　過去１４天（９月２－１５日）累計報告４１宗個案，全屬輸入個案。
　　衞生防護中心亦提醒與慈雲山慈康邨康健樓相關的指明人士，須於明日（１７日）遵從強制
檢測公告進行檢測。（ｃｌ）

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