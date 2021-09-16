【企業盈喜】秀商時代控股料全年錄純利最多７００萬新加坡元

《經濟通通訊社１６日專訊》秀商時代控股（０１８４９）發盈喜，預期截至今年６月底止

年度將錄得純利約４００萬（新加坡元．下同）至７００萬元，去年同期則錄得純利約２５０萬

元。

預期純利增加主要受到公司於去年１１月所收購附屬公司Ｍａｊｅｓｔｉｃ Ｓｔａｔｅ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ於截至今年６月３０日止年度貢獻之溢利推動。

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