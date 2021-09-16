【國安立法】教育大學：本學年起將國安教育列入必修通識課程

《經濟通通訊社１６日專訊》教育大學表示，由本學年起，國安法及國家安全教育已列入必

修的通識課程中，以研討會、講座等方式教授。主修教育的學生，亦會透過必修科目，了解教師

專業操守、師德及國家安全教育在學校的推行。

教大指，課程一直涵蓋基本法教育，而國家安全涵蓋的範圍相當之多，除政治和國土安全、

亦包括文化安全、網絡安全及生態安全等方面，與市民生活息息相關。（ｃｌ）

