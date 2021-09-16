【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３億人幣，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社１６日專訊》恆指低開１９２點，報２５３１０點。最高跌９０點報

２５４１１點，最低跌５１１點報２４９９０點。恆指收報２５０３３點，跌４６９點或

１﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入８﹒３億元人民幣，減少３７﹒４％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、東岳集團（００１８９）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、銀河娛樂（０００２７）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交１５７０﹒６８億元增加１１﹒４％。其中港股通成交３０１﹒２億元，佔總成交

１９﹒２％。



＊網遊監管持續，騰訊跌逾４％＊



內地收緊未成年人網遊監管逾月，通過租號、買號等途徑吸引未成年人繼續玩網遊的亂象仍

層出不窮。據《澎湃新聞》報道，北京市文化市場綜合執法總隊成功查處北京某信息技術有限公

司通過自營的遊戲平台違規向未成年人提供網絡遊戲服務案，總隊依法對該公司做出警告、罰款

１０萬元（人民幣．下同），並對直接負責的主管人員罰款１萬元的行政處罰。

騰訊控股跌４﹒１％報４５３﹒４元，北水淨買入９﹒１億元。香港交易所無升跌報

５０４﹒５元，北水淨買入４億元。東岳集團升４﹒４３％報２４﹒７５元，北水淨買入３﹒６

億元。美團跌４﹒４９％報２３４元，北水淨賣出４﹒５億元。銀河娛樂跌２０﹒０２％報

３９﹒１５元，北水淨賣出３﹒１億元。比亞迪股份跌１﹒７５％報２５８﹒４元，北水淨賣出

３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒１４

香港交易所 （００３８８） ３﹒９７

東岳集團 （００１８９） ３﹒５６

融創中國 （０１９１８） １﹒９７

兗州煤業股份 （０１１７１） １﹒１５



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －４﹒５３

銀河娛樂 （０００２７） －３﹒１３

比亞迪股份 （０１２１１） －３﹒０１

中國鋁業 （０２６００） －２﹒３３

青島啤酒股份 （００１６８） －２﹒１５

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