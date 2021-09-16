《日入而息》傳內地加強遊戲審批，本港失業率降至４﹒７％

《今天重點》﹡據報內地加強遊戲審批，殭屍、耽美等主題遭嚴格審查

﹡劉鑾雄夫婦再減持恆大（０３３３３）２４４３﹒６萬股，套現８７５１萬

﹡據報許家印妻子自掏腰包兌付恆大理財產品安撫投資者

﹡本港最新失業率降至４﹒７％，勝預期；失業大軍減１﹒０７萬，但餐飲業

失業率維持８﹒６％

﹡本港首七個月商品整體出口貨量按年升２５﹒３％

﹡發改委表示加強跨周期調節，加快逾３萬億地方債券發行；守住民生用煤底

線，電企煤企再簽中長期合同；啟動第二輪豬肉收儲工作，價格或逐步回升

；將制定促進共同富裕行動綱要；經濟指標增速現波動，惟有信心完成全年

目標；跨省跨區專項工程輸電價格定價辦法即將出台；銅鋁鋅價格仍高位運

行，將繼續投放國家儲備；發改委８月審批固投項目１１個，總投資

１００６億；發改委調研組赴新疆，開展棉花目標價格政策調研；消費增速

放緩受汛情疫情影響，衝擊暫時性；合理設置能耗雙控目標，國家預留總量

指標



《即日市況》﹡恆指低收３６５點報２４６６７，科指跌６５點報６２３２



《深滬股市》﹡數據疲弱衝擊三連跌，滬指收跌１﹒３％仍守三千六



《美元匯價》﹡美匯短線可能仍有下行壓力；歐元最新報１﹒１７７０╱７３，日圓最新

報１０９﹒３９╱４２



《公司資訊》﹡Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ與鄭志剛旗下ＳＰＡＣ合併於美國納斯達克上市；

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ表示將收購美國公司以拓展當地業務

﹡內媒指洪九果品計劃轉至本港上市，最快本月提交申請

﹡傳堃博醫療（０２２１６）以上限１８﹒７元定價，集資１６﹒７億元

﹡阿里健康（００２４１）大藥房入駐淘特、開通２４小時藥師咨詢

﹡匯控（００００５）邵偉信稱中國大型科技公司遭整頓對集團業務有利

﹡嘉和生物（０６９９８）ＳＴＩＮＧ激動劑Ｉ╱ＩＩａ期試驗內地完成首例

患者給藥

﹡據報匯森家居（０２１２７）與小米達成戰略合作，開展智能家居業務

﹡濟豐包裝（０１８２０）料原材料價格漲幅有限，佛山新廠第四季開始生產

﹡越南製造加工出口（００４２２）仁澤生產設施須再停運至本月底

﹡歐舒丹（００９７３）委任董事會副主席為新行政總裁

﹡清科創業（０１９４５）完成收購大得證券全部已發行股本

﹡中國神華（０１０８８）８月煤炭銷售量按年升２﹒１％

﹡象興國際（０１７３２）擬將所得款項改為用於投資集裝箱相關處理設備等

﹡復宏漢霖（０２６９６）斯魯利單抗注射液新適應症ＮＤＡ獲國家藥監局受

理

﹡百本醫護（０２２９３）就購買彌敦道兩物業訂立正式買賣協議



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）首８個月總保費收入２７１５﹒７億元人民幣，按

年升１﹒５％

﹡中國電力（０２３８０）與華為簽合作協議，促能源綠色低碳智慧升級



《神州民企》﹡騰訊（００７００）未成年人中秋節假期可打機三天，每日一小時，惟１８

日禁玩；８月騰訊兩款遊戲吸金２﹒７億美元，穩坐全球手遊暢銷榜冠亞軍

﹡傳吉利（００１７５）將啟動沃爾沃汽車斯德哥爾摩上市計劃，目標估值

２００億美元

﹡天倫燃氣（０１６００）更改中文名稱為「天倫燃氣控股有限公司」

﹡劉鑾雄夫婦再減持恆大（０３３３３）２４４３﹒６萬股，套現８７５１萬

元



《中國要聞》﹡甘肅臨澤縣對生育二、三孩家庭補貼，並提供購房補助

﹡工信部副部長表示新能源車成本偏高，提高電池保障能力

﹡廣東聯盟中成藥集採啟動，涉及多家上市藥企重磅產品

﹡上海機場表示８月飛機起降架次同比跌逾四成

﹡工行發工銀北京環球度假區聯名卡，可綁定微信支付寶

﹡發改委表示加強跨周期調節，加快逾３萬億地方債券發行；守住民生用煤底

線，電企煤企再簽中長期合同；啟動第二輪豬肉收儲工作，價格或逐步回升

；將制定促進共同富裕行動綱要；經濟指標增速現波動，惟有信心完成全年

目標；跨省跨區專項工程輸電價格定價辦法即將出台；銅鋁鋅價格仍高位運

行，將繼續投放國家儲備；發改委８月審批固投項目１１個，總投資

１００６億；發改委調研組赴新疆，開展棉花目標價格政策調研；消費增速

放緩受汛情疫情影響，衝擊暫時性；合理設置能耗雙控目標，國家預留總量

指標

﹡人行上海總部表示長三角普惠金融整體水平較高

﹡上海家政協會表示不要涉及家教類服務，不打擦邊球

﹡上海體育「十四五」規劃出爐，將培育體育領域獨角獸

﹡中國財政部下周四在港招標發行８０億人民幣國債

﹡商務部表示前８個月美元計ＦＤＩ增速放緩至２７﹒８％；８月中國消費市

場仍展現較強韌性；促進新車消費，深入開展新能源車下鄉活動

﹡小鵬匯天稱２０２４年起交付飛行汽車

﹡上清所支持海南銀行發行「海南自貿港建設」主題債券

﹡東航海南分公司揭牌成立，服務自貿港建設

﹡銀行卡藍皮書：去年發卡增速放緩，交易規模小幅收窄

﹡採暖季前煤價破紀錄，兩煤業協會倡議業界不隨意漲價

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；分析指ＭＬＦ等額續作利

率不變，打破市場降息預期

﹡合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地塊流拍

﹡國資委秘書長調研中車集團，籲加大產業鏈開放合作

﹡韓正稱新能源車進入發展新階段，加快突破核心技術

﹡劉鶴稱減輕要素成本快速上漲對中小企業的壓力

﹡上海法院懸賞逾２１００萬元人民幣尋山西前首富李兆會



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，吳釗燮︰華府了解台灣正名的重要



《其他消息》﹡民主派初選案高志全獲高院批准保釋

﹡民主黨羅健熙稱政府有責任公布區議員宣誓無效理據

﹡徐英偉稱當局已向被ＤＱ區議員交代理據

﹡傳政府計劃改變區議會組成，重設委任議席

﹡４８０名首長級及高級公務員出席第３場國家安全講座

﹡支聯會表示應警方要求，晚上十時起移除網站ｆｂ專頁等

﹡記協否認政治不中立，稱從無違反國安法不能輕言解散

﹡教育大學表示本學年起將國安教育列入必修通識課程

﹡邱達根等１４人組「科創力量」，競逐科技創新界議席

﹡新制首場選舉本月１９日舉行，選委會增至１５００人

﹡選委會中小企業界別１５席自動當選，倡融入灣區發展

﹡屋宇署７月批出１８份建築圖則及１２份入伙紙

﹡本港最新失業率降至４﹒７％，勝預期；失業大軍減１﹒０７萬，但餐飲業

失業率維持８﹒６％

﹡本港首七個月商品整體出口貨量按年升２５﹒３％

﹡國家財政部會計諮詢專家代表團到訪數碼港，了解行業數碼轉型

﹡教育局更新全日面授課指引，七成未成年學生打一針即達標

﹡澳門擬加強博彩監管，有業內人士形容「雪上加霜」

﹡傳多間銀行拒接曼翹樓花按揭，項目周六開售

﹡深股通額度全日淨流出１１億元，外資流走３０億元；滬股通額度全日用

２１億元，陸股通淨流出３０億元

﹡港鐵寶琳至坑口站信號故障修復，服務陸續回復正常

﹡羅兵咸下調本港全年零售總額預測，料增長一成至３６００億元；「來港易

」屬試點計劃，對零售業影響有限；內地後疫情時代催生線上線下融合消費

模式

﹡馬會終止黎智英、李柱銘及何俊仁等１４人會籍；馬會表示基於私隱考慮，

拒評終止黎智英等１４人會籍問題

﹡官媒表示香港是ＳＰＡＣ上市制度極好的試驗田，料將「後發先至」



《大國博弈》﹡中方回應歐盟：中國不會威脅任何人也不接受要挾

﹡美英澳建印太安全夥伴關係，駐美館表示應放棄冷戰思維

﹡英國內閣大洗牌：卓慧思接替任英外相料對華強硬

﹡商務部表示 中美雙方經貿團隊一直保持著正常溝通

﹡歐盟推全球門戶計劃，料抗衡中國「一帶一路」

﹡颶風後憂航運延誤，中國取消逾１３萬噸美國大豆訂單

﹡美英與澳洲開展核潛艇合作，外交部表示加劇軍備競賽



《重拳監管》﹡人民日報表示防止資本無序擴張初見成效

﹡據報內地加強遊戲審批，殭屍、耽美等主題遭嚴格審查

﹡遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台正式上線



《恆大困局》﹡中誠信降恆大地產主體評級，存續公司債交易方式調整

﹡據報許家印妻子自掏腰包兌付恆大理財產品安撫投資者

﹡恆馳新能源汽車法人及總經理變更，公司成立不足一年



《債券通》﹡中信証券表示「南向通」額度設置體現對跨境流動風險考慮

﹡招銀理財表示中資美元債將迎來大利好

﹡富達表示「南向通」開通，境內機構可增配中資美元債；南向通實施有利境

內投資者布局境外中資債券

﹡彭博夥中國外匯中心推南向通交易方案，提供債券估值

﹡渣打料「南向通」可投資債券類別和額度將逐漸擴大

﹡中銀香港料開通後有助吸引企業增加在港發債融資



《新冠肺炎》﹡本港今日零確診

﹡台灣新增２宗本土確診，自行採購的疫苗明天運抵

﹡劉宇隆稱建議青年只打一針復必泰是平衡好處與風險

（ｚｚ）

