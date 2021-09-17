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17/09/2021 15:21

【金股跌鑊甘】紫金、招金下挫惟大戶仍撈貨，資源股去或留？

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒１７日報道》受惠於美國８月零售銷售意外上升，市場對經濟增
長放緩的憂慮紓緩，美元及美國債息上揚，金價則受壓！紐約期金創五周新低，本港上市的金股
普遍向下，其中紫金礦業（０２８９９）半日跌逾半成！另外，資源股亦逆市回吐，鋁股持續下
跌，難道要散水了嗎？專家提醒須特別留意金股及鋁股走勢轉弱！

＊金價持續受累，金股不宜沾手＊

　　今年經濟主題環繞復甦概念及美國貨幣政策，兩者左右金價走勢。美國８月零售銷售扭轉跌
勢，按月升０﹒７％，遠勝市場預期，市場再度揣測聯儲局將提早落實縮減買債規模。美元匯價
走強，金價受壓，紐約期金創五周新低。
　　本港金股跟隨向下，招金礦業（０１８１８）盤中低見５﹒８４元，創自２０１６年來新低
。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍ
ｏｒｎｉｎｇ》上表示，預計市場在醞釀收水下將較波動，投資者宜持觀望態度，目前不宜沾手
金股。
　　事實上，美國聯儲局將於當地時間２１及２２日舉行議息會議，本港時間２３日凌晨的中秋
賞月時份公布結果。此前已有不少官員表示，年底前縮減量寬屬合適。然而，新冠肺炎病毒變種
，及核心通脹按月升幅放緩等因素或左右收水步伐。

＊紫金、招金獲大戶掃貨＊

　　雖然紫金礦業半日回吐逾５％，惟據《經濟通ＨＶ２報價系統》可見，紫金仍錄得８００萬
資金淨主動買入。非散戶，即成交金額大於１００萬的主動買沽比率理想，達６７：３３，反映
非散戶於紫金跌市下仍願意入市掃貨。招金礦業（０１８１８）半日大戶主動買沽比率更高達７
３：２７，可見大戶於低位掃貨態度進取。
　　補充一點，紫金礦業年內跑贏同業，截至半日收市，年內錄２２％升幅，而招金礦業及山東
黃金（０１７８７）則分別累跌近３５％及２２％。

＊潘鐵珊：鋁股操作宜謹慎＊

　　市場近日另一個焦點為資源股，當中鋁股持續受惠復甦及鋁供需問題而走高。國際鋁價日前
創１３年新高。不過，官媒《證券時報》發表頭版評論文章，唱淡周期性商品價格。發改委昨天
（１６日）更表示，會密切監測市場價格變化，繼續向市場投放物資儲備，引導價格逐步回歸返
去合理區間。
　　潘鐵珊指出，鋁股目前已錄一定升幅，持貨投資者須較為謹慎，嚴守止蝕位，或於股價跌穿
上升軌便需考慮止賺。對於升勢過急的鋁業股如俄鋁（００４８６）及中國鋁業
（０２６００），他建議可以參考５天或１０天平均線作離場指標，若跌穿反映短期上升動力減
弱。

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