《盤後部署》港股收於全日最高短線或現技術性反彈，上望二十天線

《經濟通通訊社１７日專訊》美國上月零售銷售按月恢復增長，並勝預期。觸發美國債息攀

升，隔晚道指與標指反覆向下，納指則微升。「摩笛」再次吹響，唱淡港股，削恆指明年６月的

預測至２４４００點，明言在監管收緊下，打擊部分行業的利潤率及盈利增長前景，故須進一步

降低各中資股指數的目標。今日港股繼續受恆大（０３３３３）債務問題困擾，內銀、內險股走

低，內房股表現各異，惟事件連帶拖累本港地產股向下，科技股則靠穩。恆指開報２４５８９點

，跌７８點，跌幅擴大至２４３點後掉頭，並以全日最高位２４９２０點收市，升２５２點或

１﹒０３％，主板成交１９３８﹒３１億元。國指報８９４０點，升１３４點或１﹒５３％。科

指報６４５２點，升２１９點或３﹒５２％。



＊恆大或折讓出售旗下上市公司股權，投機者勿太樂觀＊



有內房祭出管理層增持消息，目的相信是提振股價，惟在恐懼恆大債務爆煲的大環境下，單

單股東增持實屬杯水車薪，即使是資產質素甚佳的內房，投資者在撈底時仍需有坐艇的心理準備

。碧桂園服務（０６０９８）總經理兼執董透露碧桂園（０２００７）確實曾與恆大物業

（０６６６６）談及過收購事宜，但價錢不合。雖然不知道他們當時討論的時間點，事件仍反映

恆大還是有一定底氣的（亦不排除是碧桂園開出賤價想執死雞），但底氣是會被還債壓力逐漸消

磨的，且官媒《環球時報》總編輯胡錫進在個人微博上暗示，恆大危機不應靠政府解決，可以合

理推斷，若然恆大要再變買旗下上市公司股權，折讓出售的機會較大。

港股今日收於全日最高，短線或現技術性反彈，上望二十天線約２５６７０點。惟恆指仍呈

一浪低於一浪形態，整體軌道看向上機會不大，輕微反彈完或再尋底，支持位暫看二萬四齊頭。

（ｎｓ）

