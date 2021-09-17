《異動股》平保跌近５％見四年低，市場憂慮內房引起資金連鎖反應

《經濟通通訊社１７日專訊》平保（０２３１８）跌４﹒９７％，報５４﹒５５元，最低價

５４﹒４元，創四年低，最高價５６﹒８５元；成交２７４０﹒１４萬股，成交金額

１５﹒２５億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動流入２２５６﹒３萬元。

今早平保曾有一手大手成交，成交股數達９１﹒８萬股，每股成交價為５６﹒９２４元，涉

５２２５﹒６２萬。

市場憂慮內地因房地產市場資金鏈問題而引起的連鎖效應，內險股一同捱沽，消息面上，董

事長馬明哲周二﹙１４日﹚買入６﹒４萬股中國平安Ａ股（滬：６０１３１８），每股平均價５

０．３４元人民幣，涉資３２２．１７萬元人民幣，而本月已經三度出手增持，合共買入１４﹒

４萬股Ａ股。

現時最大淨被動買入券商為法國興業證券，金額８３４２﹒５４萬元，加權平均成交價５５

﹒２５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１﹒０２億元，加權平均成交價５５

﹒３２６元。

現時，恆生指數報２４６６９，升１點或０﹒０１％；恆生中國企業指數報８８４４，升

３８點或０﹒４４％；恆生科技指數報６３３８，升１０５點或１﹒６９％；主板成交

４９２﹒２７億元。

上證綜合指數報３６０５，跌１點或０﹒０３％，成交２５７３﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１４２２０，跌３７點或０﹒２６％，成交１３１８﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５４﹒５５０ 變動 －４﹒９７％

最高價 ５６﹒８５０ 最低價 ５４﹒５００

成交股數 ２７４０﹒１４萬股 成交金額 １５﹒２５億

１０天平均 ５８﹒８０５ 歷史波幅％ ３０﹒０４４

２０天平均 ６０﹒５７３ 加權平均價 ５５﹒６５７

５０天平均 ６５﹒６９３ ＲＳＩ１４ ２６﹒４１７

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動流入２２５６﹒３萬

元



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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平保 （０２３１８） ５４﹒５５ －４﹒９７

雲鋒 （００３７６） ２﹒２１ ＋０﹒４５

中國太平 （００９６６） １１﹒７０ －２﹒０１

友邦 （０１２９９） ８７﹒４０ －０﹒７９

新保 （０１３３６） ２２﹒３５ －１﹒５４

人保 （０１３３９） ２﹒３８ －３﹒２５

財險 （０２３２８） ７﹒１０ －０﹒７０

太保 （０２６０１） ２２﹒６０ －１﹒０９

國壽 （０２６２８） １２﹒８８ －１﹒６８

眾安在綫 （０６０６０） ３２﹒８５ ＋１﹒５５

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（ｅｄ）

