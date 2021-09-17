  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2021 10:37

《異動股》平保跌近５％見四年低，市場憂慮內房引起資金連鎖反應

　　《經濟通通訊社１７日專訊》平保（０２３１８）跌４﹒９７％，報５４﹒５５元，最低價
５４﹒４元，創四年低，最高價５６﹒８５元；成交２７４０﹒１４萬股，成交金額
１５﹒２５億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動流入２２５６﹒３萬元。
　　今早平保曾有一手大手成交，成交股數達９１﹒８萬股，每股成交價為５６﹒９２４元，涉
５２２５﹒６２萬。
　　市場憂慮內地因房地產市場資金鏈問題而引起的連鎖效應，內險股一同捱沽，消息面上，董
事長馬明哲周二﹙１４日﹚買入６﹒４萬股中國平安Ａ股（滬：６０１３１８），每股平均價５
０．３４元人民幣，涉資３２２．１７萬元人民幣，而本月已經三度出手增持，合共買入１４﹒
４萬股Ａ股。
　　現時最大淨被動買入券商為法國興業證券，金額８３４２﹒５４萬元，加權平均成交價５５
﹒２５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１﹒０２億元，加權平均成交價５５
﹒３２６元。
　　現時，恆生指數報２４６６９，升１點或０﹒０１％；恆生中國企業指數報８８４４，升
３８點或０﹒４４％；恆生科技指數報６３３８，升１０５點或１﹒６９％；主板成交
４９２﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３６０５，跌１點或０﹒０３％，成交２５７３﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２２０，跌３７點或０﹒２６％，成交１３１８﹒６３億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　現價　　　　　　５４﹒５５０　　　　　　變動　　　　　　　－４﹒９７％
　最高價　　　　　５６﹒８５０　　　　　　最低價　　　　　　５４﹒５００
　成交股數　　２７４０﹒１４萬股　　　　　成交金額　　　　　１５﹒２５億
　１０天平均　　　５８﹒８０５　　　　　　歷史波幅％　　　　３０﹒０４４
　２０天平均　　　６０﹒５７３　　　　　　加權平均價　　　　５５﹒６５７
　５０天平均　　　６５﹒６９３　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　２６﹒４１７
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動流入２２５６﹒３萬
　　　　　　元

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　平保　　　　　　（０２３１８）　　　５４﹒５５　　　　　　　－４﹒９７
　雲鋒　　　　　　（００３７６）　　　　２﹒２１　　　　　　　＋０﹒４５
　中國太平　　　　（００９６６）　　　１１﹒７０　　　　　　　－２﹒０１
　友邦　　　　　　（０１２９９）　　　８７﹒４０　　　　　　　－０﹒７９
　新保　　　　　　（０１３３６）　　　２２﹒３５　　　　　　　－１﹒５４
　人保　　　　　　（０１３３９）　　　　２﹒３８　　　　　　　－３﹒２５
　財險　　　　　　（０２３２８）　　　　７﹒１０　　　　　　　－０﹒７０
　太保　　　　　　（０２６０１）　　　２２﹒６０　　　　　　　－１﹒０９
　國壽　　　　　　（０２６２８）　　　１２﹒８８　　　　　　　－１﹒６８
　眾安在綫　　　　（０６０６０）　　　３２﹒８５　　　　　　　＋１﹒５５
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning17/09/2021
潘鐵珊：恒指有條件反彈　關鍵睇咩？
中國故事16/09/2021
《神州經脈》美英澳建印太夥伴關係　FDI增速放緩　滬指三連跌
財經熱話16/09/2021
【再收緊監管】騰訊半日獲逾五億撈貨　分注部署博反彈夠值博率？
財經熱話16/09/2021
【奈人尋味】奈雪的茶 以輕奢華打造休閒空間
財經熱話16/09/2021
內地加強車聯網監管兼芯片荒持續　汽車股全線急挫
FOCUS16/09/2021
【FOCUS】境內美元堆積如山　債券「南向通」一石三鳥
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金