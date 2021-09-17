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17/09/2021 09:31

《異動股》恒大（０３３３３）跌逾３％，大劉甘比再減持

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恆大（０３３３３）跌３﹒０４％，報２﹒５５元，盤中最低
見過２﹒４５元創四年半低，成交約２７１萬股，涉資７００萬元。現價計暫連跌５日，累計跌
幅２９﹒５６％。
　　據港交所股權資料披露，華人置業（００１２７）大股東劉鑾雄、陳凱韻夫婦於上周五（１
０日），以每股平均價３﹒５８１２元，在場內減持２４４３﹒６萬股中國恆大股份，套現８７
５１﹒０２萬元。是次減持後，其持股量降至７﹒９６％。
　　路透引述消息人士報道，一群持有恆大債券的投資者據報已選擇投資銀行Ｍｏｅｌｉｓ　＆
　Ｃｏ和律師事務所Ｋｉｒｋｌａｎｄ　＆　Ｅｌｌｉｓ作為顧問，為可能發生的一批債券的重
組作準備。顧問工作主要集中在如果約２００億美元（約１５６０億港元）的未到期海外債券違
約，所應採取的行動。債務重組有望幫助提振恆大債券的價格。
　　據企查查顯示，恆大恆馳新能源汽車（廣東）有限公司法定代表人變更，從翁曼珊變更為張
明明。此外，翁曼珊退出執行董事兼總經理職務，由張明明接任。此外，翁曼珊退出執行董事兼
總經理職務，由張明明接任。恆大汽車（００７０８）升３﹒４％，報３﹒６５元。
　　現時，恆生指數報２４５５６，跌１１０點或跌０﹒４５％，主板成交４２﹒１０億元。國
企指數報８７７８，跌２７點或跌０﹒３１％。恆生科技指數報６２３５，升２點或升０﹒０４
％。
　　即月期指新報２４５８９，跌５８點，高水３２點。即月國指期貨報８７９３，跌６點，高
水１５點。即月科指期貨新報６２５０，升３３點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３６０２，跌５點或跌０﹒１４％，成交１０６﹒３３億元人民幣。深證成
份指數報１４２３５，跌２３點或跌０﹒１６％，成交１６１﹒０３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　２﹒５５元　　　跌３﹒０４％
　　恆騰　　（００１３６）　　　２﹒５４元　　　跌０﹒７８％
　　恆大汽車（００７０８）　　　３﹒６５元　　　升３﹒４０％
　　盛京　　（０２０６６）　　　７﹒００元　　　無升跌
　　恆大物業（０６６６６）　　　４﹒２１元　　　升２﹒６８％
　　華置　　（００１２７）　　　２﹒３３元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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