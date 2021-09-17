《異動股》恒大（０３３３３）跌逾３％，大劉甘比再減持

《經濟通通訊社１７日專訊》恆大（０３３３３）跌３﹒０４％，報２﹒５５元，盤中最低

見過２﹒４５元創四年半低，成交約２７１萬股，涉資７００萬元。現價計暫連跌５日，累計跌

幅２９﹒５６％。

據港交所股權資料披露，華人置業（００１２７）大股東劉鑾雄、陳凱韻夫婦於上周五（１

０日），以每股平均價３﹒５８１２元，在場內減持２４４３﹒６萬股中國恆大股份，套現８７

５１﹒０２萬元。是次減持後，其持股量降至７﹒９６％。

路透引述消息人士報道，一群持有恆大債券的投資者據報已選擇投資銀行Ｍｏｅｌｉｓ ＆

Ｃｏ和律師事務所Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ作為顧問，為可能發生的一批債券的重

組作準備。顧問工作主要集中在如果約２００億美元（約１５６０億港元）的未到期海外債券違

約，所應採取的行動。債務重組有望幫助提振恆大債券的價格。

據企查查顯示，恆大恆馳新能源汽車（廣東）有限公司法定代表人變更，從翁曼珊變更為張

明明。此外，翁曼珊退出執行董事兼總經理職務，由張明明接任。此外，翁曼珊退出執行董事兼

總經理職務，由張明明接任。恆大汽車（００７０８）升３﹒４％，報３﹒６５元。

現時，恆生指數報２４５５６，跌１１０點或跌０﹒４５％，主板成交４２﹒１０億元。國

企指數報８７７８，跌２７點或跌０﹒３１％。恆生科技指數報６２３５，升２點或升０﹒０４

％。

即月期指新報２４５８９，跌５８點，高水３２點。即月國指期貨報８７９３，跌６點，高

水１５點。即月科指期貨新報６２５０，升３３點，高水１０點。

上證綜合指數報３６０２，跌５點或跌０﹒１４％，成交１０６﹒３３億元人民幣。深證成

份指數報１４２３５，跌２３點或跌０﹒１６％，成交１６１﹒０３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ２﹒５５元 跌３﹒０４％

恆騰 （００１３６） ２﹒５４元 跌０﹒７８％

恆大汽車（００７０８） ３﹒６５元 升３﹒４０％

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ４﹒２１元 升２﹒６８％

華置 （００１２７） ２﹒３３元 無升跌

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（ｎｓ）

