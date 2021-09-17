《異動股》賭股走勢分化，銀娛及永利升１％，金沙跌近２％

《經濟通通訊社１７日專訊》銀娛（０００２７）現價升１﹒０２％，報３９﹒５元，盤中

高見３９﹒８５元，該股成交約２６４萬股，涉資１﹒０４億元。

市場資金流入持有正牌的賭股，銀娛上揚，而永利澳門（０１１２８）升１﹒３１％，報６

﹒１８元，澳博（００８８０）升０﹒５８％，報５﹒１７元。

市場憂慮持有副牌的濠賭公司將來大機會未能維持生意。金沙（０１９２８）跌１﹒８１％

，報１５﹒２２元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅４３﹒５３％。新濠（００２００）

跌１﹒８７％，報８﹒９３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２２﹒２１％。惟美高梅

（０２２８２）升１﹒０７％，報５﹒６９元。

現時，恆生指數報２４５０２，跌１６５點或跌０﹒６７％，主板成交１２６﹒０８億元。

國企指數報８７６７，跌３８點或跌０﹒４４％。恆生科技指數報６２６０，升２７點或升０﹒

４４％。

即月期指新報２４４８１，跌１６６點，低水２１點。即月國指期貨報８７６２，跌３７點

，低水５點。即月科指期貨新報６２５９，升４２點，１０４３張。

上證綜合指數報３６０６，跌０點或跌０﹒０２％，成交５１９﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１４２４９，跌８點或跌０﹒０６％，成交６５４﹒１１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀娛 （０００２７） ３９﹒５０元 升１﹒０２％

新濠 （００２００） ８﹒９３元 跌１﹒８７％

澳博 （００８８０） ５﹒１７元 升０﹒５８％

永利澳門（０１１２８） ６﹒１８元 升１﹒３１％

金沙 （０１９２８） １５﹒２２元 跌１﹒８１％

美高梅 （０２２８２） ５﹒６９元 升１﹒０７％

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（ｋｓ）

