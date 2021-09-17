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17/09/2021 09:38

《異動股》賭股走勢分化，銀娛及永利升１％，金沙跌近２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》銀娛（０００２７）現價升１﹒０２％，報３９﹒５元，盤中
高見３９﹒８５元，該股成交約２６４萬股，涉資１﹒０４億元。
　　市場資金流入持有正牌的賭股，銀娛上揚，而永利澳門（０１１２８）升１﹒３１％，報６
﹒１８元，澳博（００８８０）升０﹒５８％，報５﹒１７元。
　　市場憂慮持有副牌的濠賭公司將來大機會未能維持生意。金沙（０１９２８）跌１﹒８１％
，報１５﹒２２元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅４３﹒５３％。新濠（００２００）
跌１﹒８７％，報８﹒９３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２２﹒２１％。惟美高梅
（０２２８２）升１﹒０７％，報５﹒６９元。
　　現時，恆生指數報２４５０２，跌１６５點或跌０﹒６７％，主板成交１２６﹒０８億元。
國企指數報８７６７，跌３８點或跌０﹒４４％。恆生科技指數報６２６０，升２７點或升０﹒
４４％。
　　即月期指新報２４４８１，跌１６６點，低水２１點。即月國指期貨報８７６２，跌３７點
，低水５點。即月科指期貨新報６２５９，升４２點，１０４３張。
　　上證綜合指數報３６０６，跌０點或跌０﹒０２％，成交５１９﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２４９，跌８點或跌０﹒０６％，成交６５４﹒１１億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛　　（０００２７）　　３９﹒５０元　　　升１﹒０２％
　　新濠　　（００２００）　　　８﹒９３元　　　跌１﹒８７％
　　澳博　　（００８８０）　　　５﹒１７元　　　升０﹒５８％
　　永利澳門（０１１２８）　　　６﹒１８元　　　升１﹒３１％
　　金沙　　（０１９２８）　　１５﹒２２元　　　跌１﹒８１％
　　美高梅　（０２２８２）　　　５﹒６９元　　　升１﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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