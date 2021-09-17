【新冠疫苗】習近平：中方將加緊全年向世界提供２０億劑疫苗

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家主席習近平下午在北京以視頻方式出

席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議。習近平強調，中方迄今已向１００多個國家

和國際組織提供將近１２億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供２０億

劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，用好中方向「新冠疫苗實施計劃」捐贈的１億美元，為人

類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。

