《午市前瞻》大市去向難料，專家指今日收於２４８００下周才樂觀

《經濟通通訊社１７日專訊》恆生指數半日收市報２４７６５，升９７點或０﹒４％，主板

成交７３７﹒７４億元。恆生中國企業指數報８８８５，升７９點或０﹒９％。恆生科技指數報

６４１５，升１８２點或２﹒９３％。



＊聶振邦：大市反覆，但可留意餐飲火鍋股＊



恆指連跌３日後，今日終於稍為回彈。華盛證劵分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恆

指連跌幾日後今日屬正常反彈，若今日能收高過２４８００，下星期可以上有望收復至２５００

０至２５２００；但若今日收低於２４７００，下星期情況未能樂觀。聶振邦指，監管消息不止

，未來科技股仍然受壓，大市亦會偏弱，現時恆指回落至去年１０月初水平，未算明確的橫行區

間位置，暫時可觀望２４１００水平會否有支持，再穿下去２４０００都難保。聶振邦指港股後

市可留意美股表現，若道指失守１００天線，跌勢明顯，對港股拖累亦會更大。

近月煤炭及金屬板塊跑贏大市，聶振邦指相關股份屢創新高破頂，但最近開始有股份以陰燭

收市，故對未來升幅有保留。他亦提到，若煤炭股份未來兩三日能維持現有水平，才可考慮買入

，但相反回跌５％以上，就不宜買入。

聶振邦又留意到，大市反覆下餐飲股受影響較細，未來內地節慶假期較多，一連串慶祝活動

會帶旺內地餐飲股。聶振邦指可留意火鍋股海底撈（０６８６２），現時約在３０元水平，回落

至２７至２９元水平值得吸納，目標價上望３５至３６元，但兩日收低於２６元便要止蝕。（ｈ

ｃ）

