【香港政情】外交部駐港公署批美政客就７區議員宣誓無效說三道四

《經濟通通訊社１７日專訊》外交部駐港公署批評，個別美政客就香港特區政府依法確定７

名區議員宣誓無效說三道四，大肆抹黑中央和特區政府，為反中亂港勢力撐腰打氣，赤裸裸干預

香港事務和中國內政，並表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，建立宣誓效忠制度、明確議員資格、確保議員的國家認同和政治忠誠是國際通

例，沒有任何國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行為聽之任之。特區政府

根據全國人大常委會關於基本法第１０４條的解釋和特區有關法律規定，確定７名區議員的宣誓

為無效宣誓，嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，是落實「愛國者治港」原則、

推進香港良政善治的必要舉措。

發言人強調，特區政府落實區議員宣誓安排，有利於區議會回歸為社區民生出謀獻策的主責

本業，有利於打擊借區議會平台揮霍公帑、大搞「政治攬炒」的反中亂港分子，有利於保護香港

市民依法享有的廣泛權利自由。發言人又指，他們的險惡用心早已被世人看穿，必將遭到包括香

港同胞在內全體中國人民的堅決反對。

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，堅定支持特區政府依法施政，嚴

格落實「愛國者治港」原則，堅決把反中亂港分子排除在管治架構之外。外部勢力任何污衊抹黑

都阻擋不了中方堅決維護國家主權安全和發展利益的堅定決心，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠

的歷史進程。（ｃｗ）

