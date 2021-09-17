傳中國政府籲香港地產商守規矩及回饋社會，支持解決房屋問題

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》報道，隨着北京尋求加強對香港的控制，政府已對

香港勢力強大的地產大亨提出一個新任務，將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可

能破壞穩定的住房短缺問題。

報道引述三位主要開發商和一位熟悉相關會談的香港政府顧問指，在今年的閉門會議上，中

國官員傳達了這一訊息。北京目前正在採取更廣泛的努力，使香港遵守《國安法》，而且更加愛

國。據一位接近內地官員的消息人士指，他們被告知「遊戲規則已經改變」；中國政府不再願意

容忍壟斷行為。

現任全國政協副主席兼前特首梁振英表示，由於大亨們與香港的經濟和政治關係如此密切，

北京很難將他們完全排除在外；又指他們是政治經濟生態中的一個重要組成部分，認為需要審慎

行事，不要一竿子打翻一船人。

亞洲地產董事長、中國山西省政協常委蔡志忠指，現在的重點是對國家的貢獻，這不是香港

傳統商界習以為常的那樣了。

長期以來，大型地產商在香港的混合政治制度下發揮了超強力量，幫助選擇領導人，影響政

府政策，並從土地拍賣制度中獲益，但部分中國官員和國家媒體責怪地產商未能阻止２０１９年

的反政府抗議活動，他們認為，高樓價是這些抗議活動的根源。

報道引述新地（０００１６）表示對香港未來有信心，並將繼續在香港和內地城市投資。

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