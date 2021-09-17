【谷針新招】銀公疫苗接種大抽獎已抽出６５人，各得１０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》香港銀行公會公布，於７月底推出的新冠疫苗接種大抽獎，剛

於本周一（１３日）截止登記，感謝市民的支持，共有１１１萬人參加，於今天由電腦隨機抽出

６５名得獎者，各１０萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。

得獎者名單將於９月２４日刊登在「大抽獎」網頁和本地報章，而得獎者亦會經電話和短訊

獲個別通知。（ｃｗ）

