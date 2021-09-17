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17/09/2021 10:01

【聚焦人幣】人行下周五將在香港發行５０億人民幣６個月期央票

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，將於９月２４日（下周五）在香港招標發行
５０億元人民幣央票，期限六個月（１８２天），上述央票為今年第九期中央銀行票據，起息日
為９月２８日，到期日為２０２２年３月２９日，到期日遇節假日順延。
　　人行指，此舉有助豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。
（ｂｎ）

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