【夜期時段】即月期指最新報２４８６６點，跌１７點，低水５５點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８６９點，跌１４點，低水

５２點，最新報２４８６６點，跌１７點，低水５５點，合約成交６１６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８９３４點，跌５點，低水６點，最新報８９３４點，跌５

點，低水６點，合約成交６５７張。

