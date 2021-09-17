【夜期時段】即月期指最新報２４８６６點，跌１７點，低水５５點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８６９點，跌１４點，低水
５２點，最新報２４８６６點，跌１７點，低水５５點，合約成交６１６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９３４點，跌５點，低水６點，最新報８９３４點，跌５
點，低水６點，合約成交６５７張。
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