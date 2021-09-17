聯交所刊發ＳＰＡＣ上市機制諮詢文件，僅限專業投資者認購和買賣

《經濟通通訊社１７日專訊》聯交所今天刊發諮詢文件，就建議在香港推行「特殊目的收購

公司」（ＳＰＡＣ）上市機制徵詢市場意見，當中建議ＳＰＡＣ證券將僅限專業投資者認購和買

賣，預期從首次公開發售籌集的資金須至少達１０億元。諮詢期由今日起計為期４５日，至１０

月３１日為止。



＊建議籌集資金至少達１０億元＊



在進行ＳＰＡＣ併購交易前的建議，徵詢文件指，ＳＰＡＣ證券將僅限專業投資者認購和買

賣，進行ＳＰＡＣ併購交易後買賣繼承公司的股份將不受此限；另外，ＳＰＡＣ發起人須符合適

合性及資格規定，而ＳＰＡＣ必須有至少一名ＳＰＡＣ發起人為證監會持牌公司並持有至少

１０％發起人股份。

徵詢文件又指，建議發起人股份建議以首次公開發售日期的所有已發行股份總數的３０％為

限；亦建議行使權證所造成的攤薄比率同樣限於３０％；及ＳＰＡＣ預期從首次公開發售籌集的

資金須至少達１０億元。



＊ＳＰＡＣ併購交易，繼承公司須符合所有新上市規定＊



有關ＳＰＡＣ併購交易的建議方面，繼承公司須符合所有新上市規定，包括最低市值規定及

財務資格測試。獨立第三方投資，這項為強制性規定，獨立第三方投資須佔繼承公司預期市值的

至少１５％至２５％，以驗證繼承公司的估值。

在股東投票表決方面，ＳＰＡＣ併購交易須經ＳＰＡＣ股東於股東大會上批准作實，但不包

括ＳＰＡＣ發起人及其他擁有重大權益的股東。此外，在下列情況發生前，ＳＰＡＣ必須先給予

股東贖回股份的選項：進行ＳＰＡＣ併購交易、ＳＰＡＣ發起人有變動、以及物色合適的

ＳＰＡＣ併購目標的期限延長。

至清盤及除牌方面，如果ＳＰＡＣ未能在２４個月內公布ＳＰＡＣ併購交易，或未能在３６

個月內完成ＳＰＡＣ併購交易，ＳＰＡＣ必須清盤並將籌得的所有款項，和另加應計利息退還給

股東。隨後聯交所會將ＳＰＡＣ除牌。



＊引入ＳＰＡＣ上市制度，可吸引更多世界各地公司來港上市＊



港交所上市主管陳翊庭表示，港交所作為亞洲領先的全球新股市場，一直致力提升上市機制

，力求在適當的投資者保障、市場質素與市場吸引力之間取得良好的平衡。深信香港引入

ＳＰＡＣ上市制度可為市場提供傳統首次公開招股以外的另一渠道，吸引更多來自大中華區、東

南亞以至世界各地的公司來港上市。

她表示，將致力維持上市公司的質素及穩定的交投量，保障香港市場的聲譽。因此在今次引

入ＳＰＡＣ上市機制的建議中增設保障措施，確保ＳＰＡＣ發起人具備豐富的經驗及良好的聲譽

，並且以優質ＳＰＡＣ併購為目標。

ＳＰＡＣ是一種空殼公司，上市籌集資金的目的是為了上市後一段預設期限內收購目標公司

（ＳＰＡＣ併購目標）的業務（ＳＰＡＣ併購交易）。

