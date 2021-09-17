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17/09/2021 17:18

《本港樓市》九龍塘住宅地下周五起招標，１０月２２日截標

　　《經濟通通訊社１７日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０２１－２２年度賣地計
劃內位於九龍九龍塘廣播道７９號的新九龍內地段第６６３８號用地。招標於下周五（２４日）
開始，１０月２２日截標。
　　該地盤面積約為２２１７平方米，指定作私人住宅用途。最低及最高的樓面總面積分別為
３９９１平方米及６６５１平方米。（ｃｌ）

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