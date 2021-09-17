《本港樓市》九龍塘住宅地下周五起招標，１０月２２日截標

《經濟通通訊社１７日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０２１－２２年度賣地計

劃內位於九龍九龍塘廣播道７９號的新九龍內地段第６６３８號用地。招標於下周五（２４日）

開始，１０月２２日截標。

該地盤面積約為２２１７平方米，指定作私人住宅用途。最低及最高的樓面總面積分別為

３９９１平方米及６６５１平方米。（ｃｌ）

