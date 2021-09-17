【企業盈喜】毅興行料年度轉虧為盈賺不少於８８００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》毅興行（０１０４７）預期，截至今年６月底止年度，錄得純
利不少於８８００萬元，去年同期錄得虧損不６２１﹒２萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於本年度內環球經濟開始逐步回復正常，國內及海外訂單反彈，
市場對原材料需求大幅提升，並令集團之營業額有所上升；及期內國際油價由低位攀升，帶動塑
膠原材料價格持續向上，從而改善毛利率。（ｈｙ）
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