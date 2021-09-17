《小傳日記》魚缸死魚終反彈，有升有跌房地產，ＡＴＭ買有得賺

《小傳日記》魚缸今個星期大連跌四日，好在今日叫執返個尾彩，金早低開７８點之後跌幅

開始收窄，雖然「ＡＴＭ」三巨頭有資金流入，帶動股市暢旺；午後港股一度攀升，阿里健康（

００２４１）大漲近９巴仙，藥明生物亦升近６巴仙，但神州就憂慮內房會引起資金鏈的連鎖反

，觸動內險情緒，平保（０２３１８）大跌半成，但恆指最後以全日最高位收市，最終收報報２

４９２０，升２５２點或升１﹒０３巴仙。

碧桂園服務（０６０９８）執行董事、總經理李長江今日喺２０２１博鰲房地產論壇終於講

起碧桂園（０２００７）有意買起恆大物業（０６６６６）傳聞，話確實與恆大物業接觸過，不

過唔啱價就無再講，但係就唔排除會同恆大物業有合作。碧桂園（０２００７）今日開跌後反彈

，收升多過４巴仙，報６﹒９７銀；碧桂園服務（０６０９８）升３巴仙，報４９﹒８５銀；恆

大物業（０６６６６）升多過１２巴仙，報４﹒６銀。

其他內房佬今日都相當精彩，價位全日時升時跌。融創（０１９１８）朝早開跌多過兩巴仙

，最後收升多過５巴仙，報１４﹒５銀；龍湖（００９６０）跌多過１巴仙，報３２﹒５５銀；

萬科（０２２０２）跌唔夠１巴仙，報１８﹒７銀；中海外（００６８８）跌多過２巴仙，報１

６﹒１銀。

內房表現麻麻，香江同行都遭殃；恆地（０００１２）跌唔夠１巴仙，報３３﹒３５銀；新

地（０００１６）升唔夠１巴仙，報１０５﹒４銀；新世界（０００１７）跌唔夠１巴仙，報３

４﹒６５銀；長實（０１１１３）升唔夠１巴仙，報４６﹒１５銀。

魚缸好，重磅ＡＴＭ齊齊好；騰訊（００７００）升多過兩巴仙，報４６１﹒８銀；阿里巴

巴（０９９８８）升多過兩巴仙，報１５４﹒９銀；美團（０３６９０）升多過３巴仙，報２４

０﹒８銀；小米（０１８１０）升多過１巴仙，報２３銀。

雖然魚缸今日反彈，但短期跌定未都未肯定，買嘢要小心喔，請請！





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