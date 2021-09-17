《股市一周》恒指全周大瀉１２８５點，賭股內房最受挫

《經濟通通訊社１７日專訊》本周恆指驚嚇不斷，內地監管風暴持續。科技股在監管下插翼

難飛，恆大（０３３３３）債務問題持續發酵，市場憂慮內房行業流動性風險進一步加劇，內房

物管股急挫；以及有投資內房資產的平保（０２３１８）本星期續挫約９％，創４年低位；加上

澳門建議禁止賭牌「轉批給」，賭股遭基金沽貨。消息拖累恆指本周挫１２８５點，曾低見

２４４２４點創１０個月低位。日均成交約１５８６億元，按周增４﹒５％。

周一（１３日），中紀委國家監委發文稱，反壟斷沒有禁區，沒有例外。科技股繼續走低拖

累港股收報２５８１３點，跌３９２點或跌１﹒５０％。

周二（１４日），恆大屢傳壞消息繼續急挫，拖累整個內房板塊一同回吐，全日恆指收報

２５５０２點，跌３１１點。

周三（１５日），澳門政府宣布，就修改《博彩法》進行公眾諮詢，當中明確建議禁止賭牌

「轉批給」（俗稱副牌），並建議檢討發牌數量，賭股全線急挫，當中金沙（０１９２８）全日

瀉三成三；銀娛（０００２７）亦挫兩成。最終恆指收報２５０３３點，跌４６９點。

周四（１６日），恆大債務問題未解決，內房、物管股均受累下挫，不少公司跌一成以上，

加上內地持續出台政策監管科技股，恆指收報２４６６７點，跌３６５點。

本日科技股、醫藥股、消費股及內房股普遍反彈，帶動恆指終止四連跌，最終恆指收報

２４９２０點，升２５２點或升１﹒０３％。

恆指本周在２４４２４至２５９００點間波動，上下波幅１４７６點，全周挫１２８５點或

４﹒９％，收報２４９２０點；國指本周在８７２６點至９２７８點間波動，上下波幅５５２點

，全周升跌４４６點或４﹒７６％，報８９４０點；科指本周在６１６１至６６４８點間波動，

上下波幅４８７點，全周跌２９６點或４﹒３９％，報６４５２點。



＊澳門擬禁博彩業「副牌」，濠賭股大瀉＊



澳門政府周二（１４日）公布就修改博彩法律制度公開諮詢，其中建議法律明文規定禁止將

博彩業的經營權作出轉批給（俗稱副牌），並建議檢討發牌數量，提出要提升賭牌持有人的資本

要求。措施被認為對美資博彩公司不利，六大博企周三開市後暴瀉，周四、五有反彈亦未能收復

失地，全周累計，銀娛（０００２７）跌２３﹒８１％，報４０﹒１５元；澳博（００８８０）

跌２７﹒４４％，報５﹒２９元；永利澳門（０１１２８）跌３５﹒４５，報６﹒１元；金沙

（０１９２８）跌４３﹒２８％，報１５﹒０６元；新濠（００２００）跌２１﹒３７％，報

９﹒５３元；美高梅（０２２８２）跌３１﹒３０％，報５﹒６４元。



＊恆大危機未除，連累內房物管齊跌＊



恆大全周繼續負面消息不斷，針對有民眾未能兌付旗下理財產品，主席許家印表明所有到期

的財富產品盡早全部兌付，並提出３種兌付方案，但仍有消息傳出恆大準備破產，其後恆大表明

消息不實。另外亦有傳許家印曾求助於政府但遭拒，今日《環球時報》總編輯胡錫進在個人微博

暗示，恆大危機不應靠政府解決。全周計，恆大跌２９﹒８３％，報２﹒５４元；恆大物業

（０６６６６）跌２﹒１３％，報４﹒６元；恆騰（００１３６）跌２９﹒４８％，報２﹒３２

元。

恆大持續下跌並創新低，拖累同板塊內房股及物管股都連跌幾日，至周五大市回升才稍為收

窄跌幅。全周融創（０１９１８）跌２２﹒４６％，報１４﹒５元；富力（０２７７７）跌

２１﹒９２％，報４﹒６３元；碧桂園服務（０６０９８）跌１７﹒９４％，報４９﹒８５元；

華潤萬象（０１２０９）跌３﹒５３％，報３６﹒９５元；。另外，平保（０２３１８）因為持

有較多房地產資產，亦跟隨內房板塊下跌，全周跌９﹒１７％，報５４﹒５元。



＊內地政府約談遊企，遊戲科技股受挫＊



科技股本周繼續受大小監管消息影響，周二上海政府集體約談上海２０餘間重點遊戲企業，

重申防止未成年人沉迷網絡遊戲的重要性及緊迫性，周三開市後多隻遊戲類股份裂口低開，連帶

非遊戲類科技股亦要跌。總結全周；騰訊（００７００）跌５﹒７６％，報４６１﹒８元；網易

（０９９９９）跌６﹒５５％，報１２８﹒７元；心動（０２４００）跌１３﹒７９％，報

４３﹒７５元。



＊美聯儲下周三公布利率決議＊



下周三（２２日）晚（周四凌晨）美國聯儲局公布利率決議，料聯邦基金利率維持至０至

０﹒２５厘不變，並同時舉行新聞發布會及公布經濟預測；同日美國公布９月製造業及服務業

ＰＭＩ。下周二（２１日）及周三（２２日）則分別公布８月建築許可及成屋銷售數據。下周三

內地公布央行貸款市場報價利率，市場預期維持在３﹒８５厘不變。德國及歐元區將於周四公布

９月製造業及服務業ＰＭＩ。

