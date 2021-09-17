《鍾之日記》債券重組恒大續跌，富時換馬成交飆升

《鍾之日記》９月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場憂聯儲局「收水」，隔晚美股個別發展，納指先跌後回升，但道指跟標指則再跌，但尾

市跌幅收窄。至於香江魚缸在連跌四日、恆指累跌１５００點後，今日先低後反彈，以全日最高

位收市。恆指低開７８點，開市曾挫２４３點，低見２４４２４點，再創去年１１月２日以來新

低，之後反彈。不過金融股限制大市升幅，港股午後反覆升過百點，受制上午高位。重磅科網股

支撐大市，尾市有買盤湧現，港股愈升愈有，收報２４９２０，上升２５２點或１﹒０３％。富

時５０指數早前公布將納入百度（０９８８８）、贛鋒鋰業（０１７７２）、吉利

（００１７５）及舜宇（０２３８２），相關變動將於９月１７日收市後生效。換馬刺激下，主

板成交激增２８﹒５％至１９３８﹒３１億元，是８月３１日以來最多。



＊Ａ場終結三連跌迎中秋＊



人行節前放水，時隔逾７個月後重啟１４天期逆回購，今日淨投放９００億元人民幣，結束

連續７個交易日零投放零回籠。經歷三連跌的滬深股市今早接力低開，滬綜指開市即失三千六，

一度低見３５６９﹒２７點，惟午後醫藥、釀酒等板塊午後拉漲，滬綜指全日收升０﹒１９％，

報３６２０﹒９６點，終結此前三連跌的趨勢，但累計本周滬指跌幅達到２﹒４１％，中斷三周

連漲。

中秋假期至，滬股通、深股通暫停交易，交投明顯淡靜，兩市全日成交１３４３１億元人民

幣，按日減少１０％，但仍是兩市成交額連續第４３個交易日突破一萬億元人民幣，追平

２０１５年牛市期間所創記錄。滬深股市下周一至二（２０－２１日）休市，２２日復市。



＊恆大或「玩完」內房卻回升，北京籲香港地產大亨回饋社會＊



內房龍頭恆大債務危機持續，恆大（０３３３３）繼續尋底，皆因有消息指海外債券持有人

，已為債券重組做準備，意味住恆大好大機會「玩完」。《路透》引述消息人士報道，一群持有

該集團債券的投資者據報已選擇投資銀行Ｍｏｅｌｉｓ ＆ Ｃｏ和律師事務所

Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ作為顧問，為可能發生的一批債券的重組作準備。顧問工作

主要集中在如果約２００億美元（約１５６０億港元）的未到期海外債券違約，所應採取的行動

。債務重組有望幫助提振恆大債券的價格。

恆大今日再跌３﹒４％，刷新逾四年新低２﹒２８元。有騰訊作為主要股東之一的恆騰

（００１３６）插９﹒４％，恆大汽車（００７０８）插１５﹒６％。

不過受恆大拖累的內房股跟物管股今日反彈。碧桂園服務（０６０９８）承認曾與恆大物業

（０６６６６）曾接觸，雖然價錢方面未有定案，但不排除未來有深度合作，恆大物業或者有得

救，收市彈１２﹒２％，跑贏其餘恆大系。而碧桂園（０２００７）升４﹒５％，融創中國

（０１９１８）升５﹒７％，華潤置地（０１１０９）升３﹒６％。

本地地產股集體偏軟，恆基地產（０００１２）跌０﹒３％，新世界發展（０００１７）跌

０﹒６％，長實（０１１１３）仍升０﹒２％。《路透》報道指，中央政府要求本港地產商，將

資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。消息人士又稱，

中國政府不再願意容忍「壟斷行為」。

值得留意的是，向有大膽言論的官媒《環球時評》總編輯胡錫進在微博發表評論，指不認為

恆大一旦破產，或成為「如雷曼兄弟倒閉的系統性金融風暴導火索」。他個人雖然「希望」恆大

可以度過難關，「起死回生」，但這個「奇跡」要恆大自己靠市場力量創造，意味著中央政府不

會出手。



＊內地或再接種第三針，疫苗股狂飆＊



內地今日再新增８４宗新冠病毒確診個案，６２宗本土病例，福建為重災區佔６１宗，其中

３１宗在廈門、２８宗在莆田，泉州和漳州各有一宗。當局將廈門的高風險地區擴大，並將思明

區和同安區多條村提升為中風險地區。

內地疫情復燃，為進一步加強群體抗疫能力，中國擬安排民眾接種新冠滅活疫苗第三針，其

中河南率先宣布啟動加強針接種。

消息刺激疫苗股大漲，復星醫藥（０２１９６）走高３﹒９％，國藥（０１０９９）升近２

％，康希諾（０６１８５）飆６﹒９％。

其他醫藥及網上醫療平台股跟隨造好，石藥（０１０９３）漲超５％，藥明（０２２６９）

升５﹒８％，中生製藥（０１１７７）彈１﹒４％，百濟（０６１６０）暴升２０﹒３％。阿里

健康（００２４１）抽高８﹒９％，平安好醫生（０１８３３）升１﹒６％，京東健康

（０６６１８）抽升９﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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