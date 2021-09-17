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17/09/2021 08:53

【新冠肺炎】全國昨新增確診８４宗，福建６１宗雲南１宗本土確診

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，昨日（１６日）全國報告新增確診８４宗新
型冠狀病毒肺炎病例，６２宗本土個案，福建佔６１宗，其中廈門市３１宗、莆田市２８宗、泉
州市及漳州市各１宗；雲南１宗在德宏傣族景頗族自治州；包括１宗由無症狀感染者轉為確診。
此外，新增無症狀感染２０宗。昨日無新增死亡病例，上海新增２宗疑似病例；新增治癒出院
４５宗。
　　廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部發布通告，自１７日起，以下區域為高風險地區：同安
區新民鎮湖里工業園以東、同明路以西、集安路以南、集賢路以北範圍擴大至同安區新民鎮烏塗
社區；同安區新民鎮西塘社區。
　　截至９月１６日２４時，全國累計確診病例最新數字為９５５７７宗。累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例９１６宗；累計治癒出院病例９００２５宗。目前尚在醫學觀察
３７８名無症狀感染者，其中１９人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例８７５４宗，累計治癒出院病例８１６７宗。現有確診病例５８７宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８３２７宗。其中，香港１２１４９宗（１１８６２人
出院，２１３人死）；澳門６３宗（６３人出院）；台灣１６１１５宗（１３７４２人出院，
８３９死）。（ｃａ）

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