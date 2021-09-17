【新冠肺炎】福建暫停經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務

《經濟通通訊社１７日專訊》福建省文化和旅遊廳日前發布通知，鑒於當前福建省存在中高

風險地區，根據文化和旅遊部要求，福建全省旅行社及在線旅遊企業暫停經營跨省團隊旅遊及「

機票＋酒店」業務。今後福建省只要出現中高風險地區，旅行社應立即熔斷跨省地區旅遊，待全

省無中高風險地區後，旅行社才可自主恢復經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

（ｄｗ）

