  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2021 14:03

【新冠肺炎】福建暫停經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務

　　《經濟通通訊社１７日專訊》福建省文化和旅遊廳日前發布通知，鑒於當前福建省存在中高
風險地區，根據文化和旅遊部要求，福建全省旅行社及在線旅遊企業暫停經營跨省團隊旅遊及「
機票＋酒店」業務。今後福建省只要出現中高風險地區，旅行社應立即熔斷跨省地區旅遊，待全
省無中高風險地區後，旅行社才可自主恢復經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。
（ｄｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/09/2021
金價創近個半月最大單日跌幅　紫金跌逾半成黃金ETF同受壓
財經熱話17/09/2021
恐受累內房債務風險　平保跌逾半成續尋底
FOCUS17/09/2021
【FOCUS】美8月零售意外報喜　電商「先買後付」或記功
開市Good Morning17/09/2021
潘鐵珊：恒指有條件反彈　關鍵睇咩？
中國故事16/09/2021
《神州經脈》美英澳建印太夥伴關係　FDI增速放緩　滬指三連跌
財經熱話16/09/2021
【再收緊監管】騰訊半日獲逾五億撈貨　分注部署博反彈夠值博率？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金