【債務風險】華融發布增資申請書，潛在戰略投資事宜「擇優確定」

《經濟通通訊社１７日專訊》此前宣布將引入多家「中字頭」戰略投資者的中國華融

（０２７９９）公布，為推進潛在戰略投資事宜，該公司於北京金融資產交易所發布增資訊息申

請書；此次增資以補充資本金、滿足監管要求為目標，將根據投資者意向、監管機構審批等因素

擇優確定。

公告稱，投資人需要以現金方式增資，本次增資的價款支付方式為一次性付款；融資方擬增

發的股份面值為每股１元人民幣，增發價格以經確認的評估結果為基礎，按照法律法規和交易規

則經綜合評議確定。

目前公司正在就增資事項履行內部決策程序，後續還將申請有關監管機構的批准。

中國華融在８月１８日公布，其與中信集團、中保投資、中國人壽資產管理公司、中國信達

、遠洋資本簽署投資框架協議，擬通過認購公司新發行股份的方式對華融進行戰略投資。



＊中國華融已停牌５個多月，去年巨虧逾１千億＊



中國華融自今年４月１日起已於聯交所暫停買賣。８月底，該公司公布２０２０年報，去年

淨虧損１０２９﹒０３億元人民幣，與此前發布的業績預警相符。由於重組的不確定性，其財報

已經推遲了近５個月。（ｊｔ）

