【大國博弈】佩洛西：中國對科技數據的控制對西方構成威脅

《經濟通通訊社１７日專訊》美國眾議院議長佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）周四（

１６日）在訪問英國期間表示，中國對言論自由和人權的限制愈發嚴格，而且其對科技數據的控

制給西方構成了威脅。在英國參加七國集團（Ｇ７）議會領導人會議時，佩洛希提到了中國在南

海的軍事侵略、對維吾爾穆斯林少數民族的種族滅絕、對西藏的限制以及對香港和中國其他地區

民主的壓制。她還讚揚美國、英國和澳洲將為印太地區建立一個安全夥伴關係。

不過她也強調，北京和華盛頓方面在其他領域的合作很重要，包括氣候變化、新冠疫情和打

擊恐怖主義。



＊歐盟：修訂中歐投資協定以撤銷議員制裁為前提＊



此外，歐盟通過對華新戰略，議案在歐洲議會以５７０票贊成、６１票反對通過，譴責北京

政府有系統地侵犯人權。議案亦對中國向停止在新疆設生產線的歐洲企業施壓表示遺憾，促請歐

盟援助這些企業。議案認為，中歐關係具有戰略重要性，但中方要先撤銷對歐洲議會議員的制裁

，雙方才可以開始修訂中歐全面投資協定。

台灣問題方面，再次敦促歐盟推動與台灣達成雙邊投資協定，並提出具體建議，令台灣以觀

察員身份參與世衛、國際民航組織等會議。（ｗｌ）（ｚｚ）

