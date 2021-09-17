【新冠肺炎】內地雙節實施跨省旅遊經營熔斷機制，中高風險即暫停

《經濟通通訊社１７日專訊》中秋、國慶雙節將至，文化和旅游部市場管理司一級巡視員侯

振剛表示，對於假期期間將要出行的遊客朋友，要密切關注國內疫情動態和中高風險地區變化情

況，不要前往中高風險地區旅遊。嚴格實施跨省旅遊經營「熔斷機制」，對出現中高風險地區的

省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊和「機票＋酒

店」業務。待該省域內中高風險地區清零後，恢復跨省旅遊經營活動。（ｗｌ）

