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17/09/2021 16:24

【大國博弈】外交部：申請加入ＣＰＴＰＰ體現中國堅持對外開放

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部公布，部長王文濤已向ＣＰＴＰＰ保存方紐西蘭貿
易與出口增長部長奧康納提交了中國正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》
（ＣＰＴＰＰ）的書面信函。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，加入ＣＰＴＰＰ協
定將會有利於地區經濟復甦和成長。
　　趙立堅指，申請加入ＣＰＴＰＰ體現了中國堅持對外開放。中方將就申請加入ＣＰＴＰＰ徵
求成員國的意見。近一年來，中方根據有關規定，與各成員進行了非正式接觸。

＊長路漫漫，須全體成員國同意方可成功加入＊

　　ＣＰＴＰＰ前身為《跨太平洋夥伴關係協定》（ＴＰＰ），原有１２個成員國，２０１７年
特朗普上台後宣布美國退出。美國以外的１１個國家隨後簽署了更名後的ＣＰＴＰＰ，以相互降
低關稅壁壘，該協定已於２０１８年年底生效。這１１國分別為：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭
、馬來西亞、新加坡、越南、文萊、墨西哥、智利和秘魯。脫離歐盟的英國也已申請加入
ＣＰＴＰＰ。
　　然而，加入ＣＰＴＰＰ並非易事。按照規定，所有１１個成員都需要同意允許中國加入，而
中國目前與澳洲有地緣政治和經濟上的衝突，所以使中國加入ＣＰＴＰＰ的議題變得復雜。據悉
，中國早前曾就加入組織遊說澳洲國會，而澳洲則希望就中國申請加入ＣＰＴＰＰ協定舉行部長
級會談。（ｗｌ）

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