【ＦＯＣＵＳ】美８月零售意外報喜，電商「先買後付」或記功

【ＦＯＣＵＳ】有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據揭盅，８月按月變幅一反市場預期

不跌反升，刺激美元指數急彈，並拖累離岸人民幣錄七周最大跌幅。面對變種病毒肆虐、至少

７５０萬人失去每周３００美元聯邦失業救濟，花旗國經濟似顯韌性，背後或實得益開學購物季

和電商巨頭「先買後付」計劃。



＊在線零售銷售按月大增５﹒３％＊



美國商務部公布，８月零售銷售大勝市場預期錄按月升０﹒７％，剔除汽車零售後的按月升

幅更達１﹒８％，錄５個月來最高。分項看，在線零售商銷售增５﹒３％，家具店銷售增３﹒７

％，雜貨店銷售增２﹒１％；受變種病毒疫情再起影響的餐飲酒吧銷售就持平。

每周３００美元聯邦失業救濟於本月６日到期，意味至少７５０萬人的錢包失去「財源」，

截至１０日的一周內，全美首次申請失業救濟人數增加２萬人至３３﹒２萬人。不過，商品需求

依然堅挺，部分得益開學購物季，以及約３９００萬個家庭自７月中起每月可領取子女稅務抵免

額補助金，每月最多３００美元。

值得一提的是，民主黨的社會主義左派先鋒、眾議員ＡＯＣ周四稱，正在提出一項法案，將

所有聯邦大流行失業保險延長至２０２２年２月１日。



＊亞馬遜擬適用５０美元以上訂單＊



此外，８月在線零售銷售大放異彩，電商巨頭紛紛推出「先買後付（Ｂｕｙ Ｎｏｗ，

Ｐａｙ Ｌａｔｅｒ，ＢＮＰＬ）」計劃或功不可沒。就在半月前，亞馬遜宣布跟金融科技公司

Ａｆｆｉｒｍ合作，試行「先買後付」計劃，未來數月料推廣至所有５０美元以上訂單。較早時

，移動支付商Ｓｑｕａｒｅ亦宣布以２９０億美元收購先買後付服務供應商Ａｆｔｅｒｐａｙ。

沒有高昂利息、遠離過度消費，通常允許在一段時間內分四次付款（ｐａｙ ｉｎ ４）的

ＢＮＰＬ大受Ｚ世代歡迎，甚至倒逼信用卡發行機構採取行動加入其中。就在本周，美國三大信

用卡發行商－－第一資本、摩通、合眾銀行都表示有意推出此服務。諮詢公司麥肯錫更預測，到

２０２３年，美國ｐａｙ ｉｎ ４使用者將獲得相當於９００億美元的消費貸款，高於去年的

１５０億美元。

兒童補助、先買後付會否在感恩節、聖誕節來臨前持續為美國零售添加助力，答案尚未可知

，但就聯儲何時正式宣布縮減買債的市場預期已發生顯著變化，近四分三的受訪分析師認為揭盅

時間將延至１１月。聯儲會否逆市場預期而行？下周揭曉。

