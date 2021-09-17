【大國博弈】中國７月增持美國國債６４億美元，５個月以來首次

《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部數據顯示，中國在７月增持美國國債６４億美元，
是５個月以來首見。
整體而言，美國國債的海外持有量７月增加４６２億美元，連續第４個月出現增長，持有量
創下７﹒５４萬億美元紀錄高位。其中，中國７月增加６４億美元至１﹒０６８萬億美元，打破
此前４個月連續減持的局面。
日本仍然持有最多美國國債，７月底為１﹒３１萬億美元，６月底為１﹒２８萬億美元。（
ｃａ）
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