【恒大困局】分析：恒大危機持續，投資者憂中國市場面臨嚴重崩盤

《經濟通通訊社１７日專訊》中國房地產龍頭恆大（０３３３３）債務危機持續，旗下理財

產品「恆大財富」傳出到期產品未能兌現，觸發內地多處出現維權示威。恆大的股票和債券價格

已經累跌將近８０％，下周將有８０００萬美元的債券需要付息。

持有少量恆大債券、前身為安本資本的ａｂｒｄｎ新興企業債主管Ｓｉｄ Ｄａｈｉｙａ說

，「必須看看會發生什麼」，又指恆大可能正在私下裡進行交易，但公司沒有任何明確的消息，

也沒有先例可以借鑒，所以這是一個未知的領域。

據《路透》引述分析師指出，以更大的角度來看，如果恆大真的倒了，這將結結實實地打破

某些中國公司大到不能倒的說法。

根據恆大去年年底發給中國政府的信件，其債務涉及超過１２８家銀行和１２０多家其他類

型的機構。兩位知情人士表示，一群持有恆大集團債券的投資者已選擇投資銀行Ｍｏｅｌｉｓ

＆ Ｃｏ和律師事務所Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ作為顧問，為可能發生的一批債券的

重組作準備。

清華－卡內基全球政策中心的非常駐資深研究員邁克爾在推特上說，這是自我增強發展的一

部分，破產風險上升引發財務困境成本，這反過來又增加了破產風險。在監管機構介入，並可靠

地全面解決破產風險前，情況可能只會更惡化。（ｃａ）

