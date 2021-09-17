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17/09/2021 15:48

【恒大困局】分析：恒大危機持續，投資者憂中國市場面臨嚴重崩盤

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國房地產龍頭恆大（０３３３３）債務危機持續，旗下理財
產品「恆大財富」傳出到期產品未能兌現，觸發內地多處出現維權示威。恆大的股票和債券價格
已經累跌將近８０％，下周將有８０００萬美元的債券需要付息。
　　持有少量恆大債券、前身為安本資本的ａｂｒｄｎ新興企業債主管Ｓｉｄ　Ｄａｈｉｙａ說
，「必須看看會發生什麼」，又指恆大可能正在私下裡進行交易，但公司沒有任何明確的消息，
也沒有先例可以借鑒，所以這是一個未知的領域。
　　據《路透》引述分析師指出，以更大的角度來看，如果恆大真的倒了，這將結結實實地打破
某些中國公司大到不能倒的說法。
　　根據恆大去年年底發給中國政府的信件，其債務涉及超過１２８家銀行和１２０多家其他類
型的機構。兩位知情人士表示，一群持有恆大集團債券的投資者已選擇投資銀行Ｍｏｅｌｉｓ　
＆　Ｃｏ和律師事務所Ｋｉｒｋｌａｎｄ　＆　Ｅｌｌｉｓ作為顧問，為可能發生的一批債券的
重組作準備。
　　清華－卡內基全球政策中心的非常駐資深研究員邁克爾在推特上說，這是自我增強發展的一
部分，破產風險上升引發財務困境成本，這反過來又增加了破產風險。在監管機構介入，並可靠
地全面解決破產風險前，情況可能只會更惡化。（ｃａ）

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