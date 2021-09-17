【新冠肺炎】葉劉參與第三針疫苗研究，稱中港今年內一定不會通關

《經濟通通訊社１７日專訊》部分行政會議成員參與養和醫院的接種第三劑新冠疫苗研究。

其中新民黨葉劉淑儀在一個電台節目表示，昨（１６日）已經打了第三針，並選擇「溝針」接種

復必泰，目前除了感到疲倦及針口紅腫之外，並無太大反應，醫生建議兩星期內不能喝酒及做劇

烈運動，並要多飲水、休息，如有任何不適應立即求醫。她往後要每星期填寫問卷，亦要抽５次

血驗抗體。



＊體內已經無中和抗體＊



葉劉淑儀指，今次研究對象主要是已接種兩劑疫苗而抗體開始下跌的人士、養和醫院病人，

以及前線醫護人員，由於行會成員屬首批接種科興疫苗的港人，早已預料抗體會下跌，她昨日獲

醫生告知，體內已經無中和抗體，因此獲邀參加。她強調，研究計劃單張列明接種第三劑疫苗的

風險，指今次安排並非特權。



＊倡容許港人自願使用「健康碼」制度＊



至於本港與內地通關進度，她表示，今年內一定不能通關，本港雖然已經「清零」，但很多

抗疫工作未與內地接軌，接種率亦不夠高，未達築成保護屏障的水平。她建議容許有意到內地，

而且不擔心私隱問題的港人自願使用「健康碼」制度，讓市民有多一個選擇。

她續指，不知道「健康碼」是否通關重要因素，但指澳門與內地抗疫方法一致，已獲內地政

府信任，並已通關。（ｃｗ）

