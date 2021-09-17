【企業盈警】安山金控（０００３３）料全年虧損跌最少５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》安山金控（０００３３）公布，預期截至６月３０日止年度淨
虧損比去年度虧損約３﹒８３億元跌不少於５０％。
該集團指，虧損主因不再錄得取消綜合入帳附屬公司虧損約１﹒２億元、不再錄得商譽、無
形資產、於聯營公司的權益及應收貸款減值虧損合共約２﹒２９億元、不再錄得或然應收代價的
公平值收益約５５００萬元，以及去年度經營及非經營開支減少。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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