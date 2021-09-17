【企業盈喜】百本醫護（０２２９３）料全年溢利最少５８００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》百本醫護（０２２９３）公布，預期截至６月３０日止年度溢

利不少於５８００萬元，比去年度溢利約３０６９萬元升約８９％。

該集團指，業績顯著改善主因來自ＣＯＶＩＤ－１９檢測機構收入增加，以及社區疫苗接種

中心的外展服務。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

