《日入而息》港交所就ＳＰＡＣ諮詢，傳中國政府籲港地產商守規

《今天重點》﹡聯交所刊發ＳＰＡＣ上市機制諮詢文件，僅限專業投資者認購和買賣；港交

所指ＳＰＡＣ不會成為主流，能與傳統ＩＰＯ市場互補

﹡希慎（０００１４）４２億向長實（０１１１３）等購上海世紀盛薈廣場，

長實料錄收入２１億人幣

﹡傳中國政府籲香港地產商守規矩及回饋社會，支持解決房屋問題

﹡金管局指定１３間債券通「南向通」做市商

﹡本港新增３宗輸入個案，全部已接種兩劑疫苗



《即日市況》﹡恆指高收２５２點報２４９２０，科指升２１９點報６４５２



《深滬股市》﹡滬指全日倒升０﹒２％終結三連跌，本周仍跌２﹒４％



《美元匯價》﹡美匯指數反復挑戰９３關口；歐元最新報１﹒１７８２╱８５，日圓最新

報１０９﹒９７╱９９



《公司資訊》﹡內地首家食物銀行入駐淘寶，受助者享線上自助申領及免費送貨上門

﹡傳「貨車界Ｕｂｅｒ」滿幫集團研究香港上市可能性

﹡旭輝控股（００８８４）控股股東增持近９９３萬股，涉４６０４萬元

﹡津上機床（０１６５１）成立附屬及收購五萬平方米工業用地，總投資

６﹒８億元人民幣

﹡富途證券推大抽獎，獎品總值近７００萬元

﹡黑桃資本表示子公司壹桃加入合格境內有限合夥人試點計劃

﹡環能國際（０１１０２）上市覆核委員會維持上市委員會決定，股份續停牌

﹡惠理（００８０６）８月底管理資產總值１１５億美元，按年跌７﹒３％

﹡中信建投（０６０６６）完成兌付今年度第九期短期融資券

﹡華科資本（０１１４０）成立全資子公司Ｂｌｏｃｋ ＡＩ

﹡長實（０１１１３）元朗流業街住宅地次標價低約６％

﹡港通控股（０００３２）附屬收購８５０２﹒４萬股中電信股份，涉

２﹒２４億元

﹡羚邦集團（０２２３０）將與ＶｅＶｅ平台合作推出小王子ＮＦＴ虛擬雕像

﹡香港電訊（０６８２３）ＣＳＬ即日起接受登記ｉＰｈｏｎｅ １３系列手

機



《國企紅籌》﹡招商局與中鋁旗下合資公司擬進行混合所有制改革

﹡鞍鋼（００３４７）副總經理肖明富涉嚴重違紀違法正遭監察調查



《神州民企》﹡傳融創（０１９１８）遭買家要求退樓

﹡普星能量（０００９０）總經理顧根永離任，由執董魏均勇接任



《中國要聞》﹡業內表示監管清理ＩＰＯ前對賭協議對在審項目影響不大

﹡珠海表示調降個人二手住宅轉讓個稅核定徵收率至１％

﹡日媒表示中國６Ｇ專利申請量佔比４０﹒３％，全球第一

﹡神州十二號返回艙搭載三名航天員成功著陸

﹡馬斯克稱中國車企非常有競爭力，某些軟件方面做得好

﹡農發行將投放５００億元人民幣貸款支持新疆棉花收購

﹡北京大氣污染防治措施加辣，限產範圍擬擴至晉魯豫

﹡官媒表示短期解決煤炭供需失衡有難度，勿低估穩價決心

﹡人行下周五將在香港發行５０億人民幣６個月期央票；人行時隔７個月重啟

１４天逆回購，今淨投放９００億

﹡王軍重申華為幫助車企造好車，透露將有激動人心消息

﹡中證監成立打擊資本市場違法活動協調工作小組

﹡蔡奇視頻會見美國康卡斯特董事長：同步謀劃後續項目

﹡上期能源修訂低硫燃料油期貨合約及相關實施細則

﹡王毅再晤印度外長蘇傑生，稱邊境局勢總體有所緩和

﹡海航基礎將退出房地產開發，專注機場發展與免稅商業

﹡部分鋰電材料價格繼續上漲，碳酸鋰漲２５００至３０００元

﹡首８月全國財政收入同比增１８﹒４％支出增３﹒６％

﹡紀委監委通報表示胡懷邦受賄遊上海，胡問鳴免費打高球

﹡外匯局表示８月銀行結售匯順差１３６億美元

﹡王春英稱８月進出口運行水平較高，貨物貿易保持順差

﹡傳中國政府籲香港地產商守規矩及回饋社會，支持解決房屋問題

﹡海南表示支持「專精特新板」發展，對接北交所

﹡微信外鏈管理措施首階段實施：可在一對一聊天場景中訪問外部鏈接

﹡北交所明確個人投資者准入門檻：證券資產５０萬元人民幣

﹡解除外鏈屏蔽屆最後期限，ＱＱ已可直接打開淘寶鏈接

﹡廣電總局表示堅決抵制「耽改」之風等泛娛樂化現象



《寶島快訊》﹡台股收市持平，報１７２７６點



《其他消息》﹡據報林鄭將宣布與深圳前海連接的新鐵路線項目；林鄭月娥祝賀神舟十二號

航天員完成任務，順利返回地球

﹡單仲楷辭任民主黨司庫，另有兩中委辭任

﹡郭偉健任國安法指定法官，曾指斬人案被告情操高尚

﹡傳職工盟通過解散程序，主席黃迺元稱周日交代去向

﹡許正宇稱冀協助中小券商升級轉型，與香港金融市場一同做大做強

﹡許樹昌稱在疫苗接種率最少達八成前，本港不會考慮改變清零政策

﹡陳茂波稱港府及金融監管機構正多管齊下推動綠色和可持續金融發展

﹡澳門政府堅決反對歐洲議會報告涉澳門內容

﹡勞工處小額薪酬索償仲裁處申索上限調高至１﹒５萬元

﹡外交部駐港公署批美政客就７區議員宣誓無效說三道四

﹡黎智英入稟申請行使壹傳媒股份投票權遭高院駁回

﹡林文健獲委任為衞生署署長

﹡馬興瑞、賀一誠共同擔任橫琴粵澳深度合作區主任

﹡交銀保險ＣＥＯ壽福鋼失蹤多日，搜救隊今在担柴山附近尋回屍體

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒３３％，中止兩周連升

﹡聯交所刊發ＳＰＡＣ上市機制諮詢文件，僅限專業投資者認購和買賣

﹡九龍塘住宅地下周五起招標，１０月２２日截標

﹡金管局表示次季信用卡交易額按年增１９﹒４％，按季微跌；次季儲值支付

工具交易額按季升６﹒１％

﹡債券「南向通」上線在即，理財公司上架相關產品

﹡金管局指定１３間債券通「南向通」做市商



《大國博弈》﹡世銀前高層否認曾施壓，提高中國營商排名

﹡佩洛西稱中國對科技數據的控制對西方構成威脅

﹡美國支持維吾爾大會辦展覽，中方斥狼狽為奸

﹡美眾議院推遲舉行中國公司投資風險聽證會

﹡美澳批涉港涉疆政策，中國駐澳使館表示拒接受錯誤言論

﹡晶科能源太陽能板在美國邊境被扣，疑含新疆生產材料

﹡外交部表示申請加入ＣＰＴＰＰ體現中國堅持對外開放



《恆大困局》﹡胡錫進暗示恆大危機不應靠政府，不認為會致金融風暴

﹡傳恆大擬向理財產品投資者提供購房折扣

﹡碧桂園服務李長江稱確與恆大物業接觸，但價格沒談攏

﹡據報恆大海外債券持有人擬為部份債券重組作準備

﹡分析指恆大危機持續，投資者憂中國市場面臨嚴重崩盤

﹡標普下調恆大集團及恆大地產評級，稱其流動性已耗盡



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入個案，全部已接種兩劑疫苗

﹡銀公疫苗接種大抽獎已抽出６５人，各得１０萬元

﹡習近平稱中方將加緊全年向世界提供２０億劑疫苗

﹡內地雙節實施跨省旅遊經營熔斷機制，中高風險即暫停

﹡台灣新增２宗本土確診，無新增死亡個案

﹡地利亞修女協和分校：全校下月可望恢復全日面授課堂

﹡葉劉參與第三針疫苗研究，稱中港今年內一定不會通關

﹡福建暫停經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務

﹡中國擬安排打新冠滅活疫苗第三針，河南率先宣布啟動

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