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即市新聞

20/09/2021 15:56

《外資精點》大摩：若供應大增地產股或降級，最壞情況樓價跌兩成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》摩根士丹利就本港地產板塊發表研究報告指，土地供應是令樓
價變得可負擔最重要的因素，但認為本港供應短期內較難有明顯改善，結果樓價在２０２１至
２０２２年度將見上升，但如果未來政府有大型措施出台，或加快土地供應等，認為本地地產股
將被降級。報告指，地產股現價較其每股資產淨值有約５１％折讓，為１９９７年以來最低水平
。該行予相關板塊「吸引」評級。
　　報告提到，市傳北京要求香港的地產大亨，將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解
決本港住宅短缺問題。大摩在４月時發報告指，最壞的情況是當局出台進取的供應目標，如將住
宅單位供應目標由現時的３﹒５萬個提升至超過１０萬個，地產股則需被降級，而本港樓價將於
２０２２年終下跌２０％。但這並非該行的基本情景，該行實際估今年及明年樓價分別升
９％及５％。
　　報告指，地產發展商的基本面，包括住宅數量及售價都較收租股為好，預料監管壓力將較影
響發展商。該行建議關注新鴻基地產（０００１６）、嘉里建設（００６８３）、信和
（０００８３）、　恒地（０００１２）、長實（０１１１３）、新世界發展（０００１７），
但任何監管風險都會影響所有發展商，並或遭到降級。但報告強調，近期周末推售的新樓盤反應
熾熱，例如由嘉里及信和合作發展的揚海在三個星期內已賣出４５０伙；新地在７及８月的銷售
都錄９０億元，並且打算都未來數周內推售旗下在元朗的新盤。（ａｃ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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