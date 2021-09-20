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即市新聞

20/09/2021 07:50

《油金掠影》墨西哥灣產能恢復逾七成，油價轉跌，金價走弱

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上周四（１６日）《路透》報道，墨西哥灣沿岸油井產能已恢
復至７２％，油價上周五（１７日）受壓。布蘭特期油跌０﹒４％或０﹒３３元（美元﹒下同）
，收報７５﹒３４元；紐約期油跌０﹒９％或０﹒６４元，收報７１﹒９７。全周布油漲升３﹒
３％，紐油揚升３﹒２％，主要受颶風導致供應緊張帶動。
　　石油公司貝克休斯公布，石油及天然氣活躍鑽探機數量上周截至９月１７日增加９部至５１
２部，為２０２０年４月以來最高水平。

＊美元飆升拖累金價，分析指美元受惠恆大財困避險需求＊

　　美元指數受惠零售銷售數據好過預期，上周五升至數星期高位，拖累金價向跌。現貨金跌０
﹒１％報每盎司１７５１﹒２９元；紐約期金跌０﹒３％報每盎司１７５１﹒４美元。
　　有分析師認為，市場已認定聯儲局將放慢買債步伐，帶動國債孳息率走高。該名分析師亦表
示，中國恆大財困帶來避險需求，刺激美元上升。
　　市場現時關注周二及周三的聯儲局會議，及周四公布的議息結果。
　　其餘貴金屬方面，白銀跌２﹒４％報每盎司２２﹒３７元，鉑金升０﹒５％報每盎司９３７
﹒６７美元，鈀金跌１﹒４％報２００４﹒４６美元。（ｈｃ）

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